A fiatal vállalkozó földdel teli, billenős teherautóval indult birtokára. Ezerszer megtette már az utat, úgy ismerte a környéket, mint a tenyerét. Egyszer csak gyanús jeleket észlelt, kénytelen volt megállni, hogy ellenőrizze a járművet. Mivel nem volt rögzítve a plató, egy óvatlan pillanatban földdel együtt rázuhant. Teljesen szétroncsolódott a válla, és az egyik karját, könyök fölött, majdnem leszakította az oldalvas.

Kietlen területen vezetett az útja, senki sem hallotta jajszavát. A fájdalom egyre erősödött, már-már az eszméletvesztésig fokozódott, amikor eszébe ötlött: ha nem találnak rá időben, s nem kap segítséget legalább öt-hat órán belül, akkor nem tudják megmenteni a karját. Ezért a földben hagyta, mert tudta: jól hűt a föld.

Segített már ő is hasonló helyzetbe került embereken; a dunai áradásnál is önként beállt a homokzsákhordók csapatába. Most meg tehetetlenül, a föld súlya alatt fekszik ez az életerős, harmincon inneni férfi. Odahaza feleség, két kisgyerek várja. Neki pedig lehet, hogy bevégeztetett… Ezen morfondírozva nyomban bevillantak az előző napi képsorok: Jézus szenvedése a Golgotán.

Ettől egy kicsit megnyugodott, és erőt is kapott. Mel Gibson moziját, A passiót tucatszor látta már, de mindig lenyűgözte. A sokak szerint túl naturalisztikusan ábrázolt szenvedés azonban itt, félig a föld alatt, józanná tette. Talán II. János Pál szavai is felidéződtek benne, aki azt mondta a film láttán: pontosan így történt.

A fiatalember alázattal állapította meg: Jézus Krisztus szenvedéséhez ugyan nem mérhetők az ő kínjai, de már nem bírja sokáig, fogy az ereje, egyre nehezebb a levegővétel, és mindjárt elveszíti az eszméletét is. Szerencsétlenségében mindvégig abban bízott: talán idejében rátalál majd a családja. Ez tovább erősítette a küzdelemben.

A feleségnek feltűnt, hogy párja még nem ért haza. Elkezdte keresni kedvesét, és rá is talált, hiszen tudta, hova indult. Félholt férjének szájából szivárgott a vér. A mentő megérkeztekor veszítette el az eszméletét. Műtétek sora várt rá, ám karja megmentése kétséges volt. Összeroncsolódott kulcscsontját sikerült helyre tenni, karját sem kellett amputálni, ám beállt a klinikai halál…

– Döbbenetes volt az a fényesség, ami odaát fogadott – mesélte hetek múltán pszichológusának. – Találkoztam a lelkekkel… Nehéz volt visszajönni… – csurogtak megállíthatatlanul a könnyei. Aztán azt magyarázta: az Isten erejében megélt szenvedés hidat teremt az emberek között. Elmondta azt is: felépülése ideje alatt átértékelt mindent. Ugyan nagy tervei voltak a biogazdálkodás terén, de ráébredt, nincs fontosabb, mint a családja. A felesége – akinek új életét köszönheti –, a gyerekei, s az emberi kapcsolatokban rejlő önzetlen szeretet.

A pszichológusnő – a jelenlét teljességében feloldódva –, tágra nyílt szemekkel hallgatta e kék szemű, tiszta tekintetű hitvallót, aki mély bölcsességgel elemezte a történteket. Az áldott beszélgetésből a szakembernek is erőfeszítésébe telt visszatalálnia önmagához. A fiatal lélekgyógyász szerint páciense – aki ekkor már mozgatta a kezét – tapasztalatilag túl volt azon, amit a pszichológia képes megérinteni a lélekben.

Isten elvégezte a dolgát.