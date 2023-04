A 2007-ben indult Heineken Balaton Sound világhírű fellépőkkel, kreatív helyszínekkel telt házas programokkal és híressé váló látogatókkal történelmet írt Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiváljaként. A nem élőhangszeres zenei műfajok mellet, mint az EDM, house vagy a dubstep, teret kapott a rap, dance pop és a reggae is Zamárdi tópartján, olyan húzónevekkel, mint David Guetta, Moby, Snoop Dogg, Patrice vagy éppen Dua Lipa. Az eddig 14 alkalommal megrendezett esemény 2012-ig viselte a holland sörmárka nevét. Az idei, tizenötödik alkalommal pedig újra Heineken Balaton Soundként rendezik meg a fesztivált.

- A HEINEKEN elhivatott, hogy felkarolja a kreatív úttörőket és a szenvedélyes felfedezőket, éppen ezért nagyon örültünk, hogy már az induláskor együttműködhettünk a Balaton-parti fesztivállal. Ezzel nemcsak a tehetségek támogatása, hanem a fesztiválozók szórakoztatása mellett is elköteleztük magunkat. Célunk, hogy a közös munka folytatása még inkább erősítse hazánkban a fenntartható fesztiválozás hagyományait – nyilatkozott Varga-Nagy Eszter, a HEINEKEN Hungária Vállalati Kapcsolatok és Kommunikációs Vezetője. – Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a sör évezredek óta összehozza az embereket. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy söreinkkel a valódi összetartozás örömét adjuk.

Zamárdi szabadstrandját idén többek között Hardwell, Armin van Buuren, Blasterjaxx és Don Diablo is dübörögteti. A holland előadók a Heineken Balaton Sound visszatérő fellépői, valamint évek óta mozdíthatatlanul szerepelnek a 100 legjobb DJ toplistáján. A B my Lake fesztivál beépülésével zeneileg hangsúlyosabbá válnak az underground irányzatok, új extravagáns helyszíneket telepítenek, valamint izgalmas nappali programokat is hoznak a szervezők. A látogatók belefuthatnak utcaszínházba és divatbemutatóba, vagy felfrissülhetnek egy vízparti techno jógával, amely után elmerülhetnek a kulináris élvezetekben.