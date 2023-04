Néhány bambusznád, egy darab zsákvászon, és egy-két kesztyűbáb – mindaz ami egy bőröndben elfér, a paraván felállítható a világ bármely pontján. Persze ahhoz, hogy lélegzetelállító pillanatoknak legyünk részesei, nem árt némi mesterségbeli tudás, amit Yeung Fai öt generáción át örökítve elsajátított. A hatéves kora óta bábozó művész a kaposvári közönséget is elkápráztatta játékával, ahogy az egyes karakterek lelkiállapotát is kifejezte a némajátékban, egy-egy zseniális mozdulattal.

Fotó: Muzslay Péter

A sokoldalú és változatos előadásban drámai lándzsaharcot, szerelmes hősöket, tányért pörgető akrobatákat, veszedelmes tigrist egyaránt életre keltett a mester, miközben egy pillanatra sem hagyta lankadni a nézők figyelmét.

Az előadásban az sem volt lehetetlen, hogy még a szemöldöke is mozogjon a bábnak, vagy éppen a levegőbe reppenő ruhadarab pontosan a báb testére érkezzen.

A mozdulatokat Jan Fanek francia zenész virtuóz játéka kísérte, aki tizenöt hangszert szólaltatott meg. Yeung Fai lehetőséget teremtett arra is, hogy a produkció után a nézőtér legifjabb tagjai kérdésekkel bombázzák, így megtudtuk azt is, hogy a jellegzetes kínai karakterű bábokat is többnyire a művész készíti, amellyel a világ szinte minden pontjára eljutott már.



Fotók: Muzslay P.