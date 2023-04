Németh Julianna egykori somogyvári gyógypedagógus, a baráti kör Somogy Polgáriért-díjas elnöke elmondta: programjaik nagy részét tagjaik kezdeményezik, és a szervezésbe is bekapcsolódnak. A tagok közül számosan útra keltek, hogy megnézzék a felújított kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházat, és részt vettek Kapoli Ilona, Szigetváron élő festőművész tagjuk szentföldi képeit is felvonultató kiállításmegnyitóján a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Galériában. Egy másik alkalommal a Somogy Vármegyei Levéltárba látogattak el, ahol Polgár Tamás igazgató Tapsonytól Kaposvárig című összeállításában mutatta be a levéltár történetét; megemlítve a közjegyzői iratokat, az 1904-től kezdődő kivándorlási útlevélkérő adatlapokat. Bécsben a schönbrunni kastély igézte meg őket, de Siófok látványosságai is üdítően hatottak rájuk, a városnézést sétahajózással tették még maradandóbbá, és mindannyian elámultak Kószó András fotókiállításán. Keszthelyen a Festetics-kastély parkjában rendezett ruhaszobor-kiállítás monumentális alakjai között sétáltak, egy másik alkalommal a keszthelyi Magyar Sarutlan Kármelita Rend történetével és legnagyobb magyarországi templomával ismerkedtek. Pécsett egy fonyódi öregdiák volt a kísérőjük, és szintén egy fonyódi öregdiák vadon élő növényekből készített ebédet nekik.

Mivel a tagok között számtalan művészember van, így tehetségüket öt somogyi városban – Marcaliban, Balatonlellén, Siófokon, Fonyódon és Lengyeltótiban – is megcsillantották tavaly. A héten pedig Látrány után Karádon nyílik tárlatuk. – Kiállításainknak több célja van; azon túl, hogy bemutatkoznak az alkotók, jó alkalom a somogyi települések megismerésére, a kapcsolatteremtésre és a baráti találkozásokra. – A megnyitókat mindig összekötjük a település épített és természeti örökségének felfedezésével, közös ebéddel vagy egy-egy jeles évfordulón való részvétellel. A kiállítások helyszínén felidézzük a települések régi időkre visszanyúló kapcsolatát a Somogyiak Baráti Körével, ezekhez a Somogyi Néplap, illetve Somogyi Hírlap írásait hívjuk segítségül. Marcali például 1986-ban harminchét éves fiatal városként mutatkozhatott be a Somogyiak Baráti Köre szervezésében Budapesten, 1988-ban pedig Balatonlelle. A Somogyi Hírlap 1996-ban írt arról, hogy körünk tagjai Siófokra látogattak. Fonyód kiválóságai 2014-ben jöttek el a fővárosba, majd a baráti kör tagjai Fonyód vendégei lehettek. Lengyeltótival mindig szoros volt a kapcsolatunk. Az idén többek között Somogytúrra, a Kunffy-kúriába és Somogyvárra látogatnak el, fonyódi vártúra és csisztapusztai fürdés vár rájuk.

A dinamikus elnök asszony szerint a gasztronómia valamennyi baráti kör-tag szívéhez közel áll. Olyannyira, hogy részt vettek a 3 napos fonyódi, illetve a lengyeltóti kolbásztöltő versenyen, főztek Rádpusztán, Makón, Somogyváron és Buzsákon is, sőt alapítottak egy különdíjat „Nagymamám is így főzte” elnevezéssel, hogy gyermekkoruk egyszerű ételei se menjenek feledésbe. Egyébként Somogyváron, Rádpusztán és Makón nyerték már el ezt a díjat az indulók, s a zsűri is nagyra értékelte felajánlásukat.

A szellemi töltekezés egy fantasztikus foglalkozáson folytatódott; Rajzos dalolás címmel Gáspár Tamás és Katona Bori előadásán vett részt csapatuk, melynek tagjai újra gyermeknek érezhették magunkat. A „Mindenki név- és születésnapja” rendezvényük szintén remekül sikerült, csakúgy, mint a siófoki japán nap, amelyet a fővárosban is megismételtek. A tavalyi Gárdonyi-emlékév kapcsán – az író halálának 100. évfordulójára emlékezve –, Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája a kör vezetésének kérésére egy érdekes, új ismereteket feltáró előadást állított össze Gárdonyi és a Balaton címmel. Az előadás élvezetes tanulmánnyá nemesült; a Magyar Múzsa kulturális folyóirat márciusi számában A Balaton az Isten költeménye címmel olvasható.

Németh Julianna elmondta azt is: módosították az alapszabályukat, mivel a célok közül több elavult, illetve újakra volt szükség; bekerült a „szociális” tevékenység is, hiszen a kör több éve támogat önkormányzatokat, egyesületeket, hátrányos helyzetű családokat.

– Tavaly 50 ezer forintnyi adományt és a tagjaink által gyűjtött ruhát, élelmiszert adtunk át Somogyváron egy négy kisgyermeket albérletben egyedül nevelő édesanyának. Ugyancsak ekkora összeggel támogattuk a 30 éves fennállását ünneplő lengyeltóti Ördöngös táncegyüttest, százezer forintot adtunk át a bélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonnak. A marcali kórház hospice betegeinek karácsonyi csomagjához gyümölccsel, szaloncukorral járultunk hozzá. A „Mozdulj Közhasznú Egyesület” látók és látássérültek Balatont megkerülő tandemtúrájának bélatelepi szállásán pedig lecsót főztünk 85 embernek.

Jeles napjaik

A szülőfölddel való aktív kapcsolattartás ékes példája a hagyományőrző rendezvények sora is: Lengyeltótiban májusfa-kitáncoláson és diófesztiválon, Buzsákon Pünkösdölőn, Somogyváron a Szent László-napokon is jelen volt delegációjuk. Ekkor a helyi polgármesterekkel is találkoztak.

Örökké Somogy maradt az otthonuk

A Somogyiak Baráti Köre 1981. december 10-én alakult, hogy segítse a szülőföldhöz való kötődést, szervezze a kapcsolattartást és a rendszeres somogyi látogatásokat. Az elmúlt időszakban számos tagjuk elhunyt. Köztük Eperjessy Ernő néprajzkutató, temetése Őrtiloson volt. Bencze László hadtörténész, Tallósné Tompa Magdolna elnökségi tag, Tarján Lászlóné Tajnafői Anna volt államtitkár, alapító tag, társ­elnök, Almássy Tiborné országos vöröskeresztes elnök, Kántor Tibor, a kémiatudományok kandidátusa, akit Mesztegnyőn helyeztek örök nyugovóra. Mindannyian azt vallották: bárhova vetette őket a sors, Somogy maradt otthonuk.