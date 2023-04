A Hadik című új magyar szupermozira 2 milliárd forintos állami támogatást költhettek a készítők. Ez némelyekben előzetesen egy kis ellenérzést váltott ki, így elég sok negatív kritikát hallhattunk már azelőtt, hogy a Szivárvány Moziba beültünk volna a sodrónak ígért kalandfilmre.

Ehhez képest egészen élvezhető a mozi, ha nem várunk nagy csodákat tőle. Vannak benne értékelhető csatajelenetek, sok szép ló, akiket szinte sajnálunk, a hegyen való átkelés jeleneteinél. Néha el-elhangzik egy poén, s vannak igazán látványos és jól kimerevített pillanatok is. De valahogy nem sodor mégsem az a történet.

A kelleténél egy kicsivel több lovaglós jelenet került a Hadik moziba, egy kicsit olyan érzése támadhat az embernek, mintha egy történelmi dokut nézne. De persze itt azért vannak párbeszédek is, amelyekből a főhős karaktere szépen kirajzolódik. Hadik András, futaki gróf egy magyar hadvezér volt Mária Terézia idején. Katonai bravúrja, amelyet huszárregimentjével véghez vitt, a történelem egy méltatlanul keveset tárgyalt eseménye volt. Számomra is az újdonság erejével hatott, úgyhogy ezért az új információért már érdemes volt beülni a mozira.

Hadikot Mária Terézia egy lehetetlennek tűnő küldetésre utasítja, amelyet hihetetlen módon és számos kalandot átélve, nehézséget legyűrve sikerre visz. Erről szól a film is.

Trill Zsolt alakítja Hadik Andrást.

A főszerepben Trill Zsoltot láthatjuk, aki kiváló választásnak bizonyult a futaki gróf szerepére, hiszen egyszer sem játssza túl szerepét és hihetően személyesíti meg a történelmünk méltatlanul elfeledett alakját. Szintén említésre méltó Babocsay Farkas megformálója Szalma Tamás, akit szoros kapcsolat fűz a főhőshöz.

Gvadányi Jóska szerepében vannak Molnár Áronnak jó pillanatai.

A másik fontos mellékszerepben pedig Molnár Áront láthatjuk, aki Gvadányi Józsefet formálja meg. Jól hozza a kissé szertelen huszár szerepét, de itt-ott túlzásba viszi a lazáskodást. A Mára Teréziát megformáló Horváth Lili is jól alakít, bár hiányoltuk a kacérságot az általa vászonra vitt királynőből.

Mária Terézia lehetetlennek tűnő küldetésre kéri Hadikot.

De az egyik kedvencünk a küldetés kulcsszereplőjének kikiáltott Thun mester megformálója Reviczky Gábor volt. Igaz csak nagyjából a film felétől láthatjuk a veteránnak számító színészt, de remekül hozza a kissé megszállott Thun mester karakterét.

Reviczky Gábor, Thun mester szerepében látható.

A film a végére eléri, amit célul tűzött ki, vagyis szórakoztat és emléket állít a magyar huszárvirtusnak. De a figyelmet nem tudja 108 percen keresztül fenntartani, az üresjáratok alatt viszont van ideje a nézőnek enni-inni vagy megcsodálni a vágtázó paripákat.

A recept nem titok: huszárok, lovak és hőstettek.

Annak ajánljuk ezt a filmet, aki szereti a történelmi filmeket, érdekli az olyan információ, amit nem feltétlenül tanítanak a történelem órákon és aki nagyszerű színészgárdával felvértezett magyar mozit nézne. Összeségében azt mondhatjuk, hogy érdemes megnézni a Hadik mozit.

Hadik (108 min)

Rendezte: Szikora János

Szereplők: Trill Zsolt, Molnár Áron, Horváth Lili, Reviczky Gábor, Mucsi Zoltán, Szabó Győző, Sághy Tamás, Julia Jakubowska.

Értékelés: 10/5