Az 1950-es évek közepén nyitotta meg kapuit olvasói előtt a fonyódi könyvtár. Itt dolgozott Bata Lőrinc, akinek eredeti szakmája pék volt, de később elsajátította a könyvtáros szakma alapjait. Rendszeresen gyűjtötte a fákon, kerítéseken, kirakatokban, hirdetőoszlopokon kitett plakátokat. Halála után örököse, unokahúga a padláson találta meg dobozokban a gyűjteményét.

– Bata Márta úgy döntött, hogy a városi könyvtárnak adja a több száz plakátot, amelyek közül csaknem százat választottunk ki – mondta el Varga István, a hagyaték feldolgozója, a fonyódi kulturális intézmények vezetője. Hozzátette: Bata Lőrinc szinte kivétel nélkül minden hirdetményre felírta monogramját és a gyűjtés időpontját napra pontosan. – Így biztosan tudjuk, hogy a plakátok az 50-es, 60-as, 70-es évekből származnak több balatoni településről, például a fonyódi labdarúgó-mérkőzésről, vagy Hofi-estről, de a Halló, itt Balaton! rendezvénysorozat fellépőit is elolvashatjuk a hirdetményen – jegyezte meg Varga István. Hozzátette: a műkedvelő gimnazisták Kőszívű ember fiainak előadását beharangozó plakát is megtalálható a gyűjteményben, és azt is megtudhatjuk, hogy az első sorokba a legdrágább jegy 12 forintba került.