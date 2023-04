Harmadik alkalommal hirdetett fotópályázatot az önkormányzat, mely alkalomról alkalomra egyre népszerűbb volt. Idén rekordszámú nevező rekordnak számító mennyiségű képet küldött be. Összesen százhúszan gondolták úgy, hogy megmutatják, miként gondolnak Somogy­országra, melyik szeletét szeretnék bemutatni. Nincs egyszerű dolga a szakmai zsűrinek, hiszen 466 fotóból kell kiválasztani azt az ötvenet, melyet a május 18-i kiállításmegnyitón ismerhet meg a nagyközönség. Ez a nap sok másról is szól majd, ugyanis film, illetve gyermek- és felnőttszíndarab is készült, így azokból is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők. A fotópályázatra alkotónként legfeljebb öt képpel lehetett nevezni, de nem mindenki használta ki a rendelkezésére álló keretet, volt, aki csak egyetlen képet küldött be.

Kevés kivétellel minden pályázatot befogadtak, csak a kiírásnak nem megfelelő méretű fotókat szűrték ki, illetve a regisztrációs lap hiánya miatt vagy a határidőn túl beküldött alkotások estek ki a rostán. Jelenleg a bírálat első fordulóján, a technikai előválogatáson vannak túl, már „csak” száz képre szűkítette a szakmai zsűri az értékelendő alkotásokat. Napokon belül a végső döntés is megszületik, kiderül, hogy ki nyeri az értékes díjakat, s melyek azok, amelyek a vármegyeháza állandó tárlatának részei lesznek.

S ha már rekord, akkor meg kell említeni azt is, hogy a díjak is jelentősen emelkedtek, az első helyezett 150 ezer, a második 100 ezer, míg a harmadik 50 ezer forint értékű fotóutalványt nyer. A szakma mellett természetesen minden érdeklődő számára lehetőséget kívánnak a pályázat kiírói biztosítani arra, hogy „elmondja” véleményét, ezért a kornak megfelelő fórumon a közönségdíjat online formában választhatják ki.

Május elsejétől tíz napon keresztül, azaz május 10-én 16 óráig lehet megtekinteni az ötven kiállításra kerülő képet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Facebook-oldalán. A nyertes az az alkotás lesz, melyre a legtöbb lájk érkezik ez idő alatt. Kimondottan a pozitív megnyilvánulásokat fogják értékelni, tehát az „imádom” reakciót is figyelembe veszik. MW