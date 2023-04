A program a költészet napjához és Petőfi Sándor születésnek 200. évfordulójához is kapcsolódott. Az eseményen helyi amatőr költők és írók, valamint nagyatádi és csurgói vendégalkotók vettek részt. Többen saját verseiket is előadták és fellépett a böhönyei dalkör is. Zsoldos Márta Piroska Böhönye polgármestere lapunknak elmondta, a kulturális eseményt minden évben megszervezik, szívesen adnak helyet az irodalmi eseménynek.

A településen retró filmvetítést is tartottak szerdán. Molnár Ferenc böhönyei amatőr filmes kéthetente szervezi meg az alkalmat. Mozgó képei által igyekszik bemutatni és felidézni a helyieknek, hogy a rendszerváltozás óta, milyen kulturális és közéleti események történtek Böhönyén. A művelődési házban megszervezett vetítésen alkalmanként mintegy húszan vesznek részt.