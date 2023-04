A régi időkben hagyományosan Szent György napján hajtották ki az állatokat a legelőre. Ehhez a naphoz közeli hétvégére hirdeti meg rendszeresen a tájházak napját a Magyar Tájház Szövetség. A két napos, országos programosorozattal az a cél, hogy felhívják a figyelmet az intézményekre, s a hagyományőrzés fontosságára.

Somogyban is több helyszínen tárt kapukkal várják a tájházak a látogatókat a hétvégén. Így a Buzsáki Népművészeti Tájházba is bátran betérhetnek a népi hagyományok iránt érdeklődők, hiszen április 22-én érdekes programokkal várják a látogatókat. Így kézműves vásár, palánta csere-bere és papírfonás foglalkozás is lesz.

Vörsön is nyitott kapukkal vár a hétvégén a helyi tájház, ahol a Kis-Balaton hagyományos használati eszközeit, elsősorban a népi halászati módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élő pákászok életmódját ismerheti meg a látogató a tájházban. Április 22-én (szombat) 9.00 –15.00 óra valamint április 23-án (vasárnap) 9.00–14.00 óra fogad látogatókat a tájház, amelyhez telefonos bejelentkezés is szükséges a +36 70 774 2346 számon.

Őrtilos is csatlakozott az országos programsorozathoz, ott egész napos program várja a látogatókat. Többek között ételkóstoló is lesz, de helyi népdalok is felcsendülnek szombaton délelőtt.