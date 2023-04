A Duna hullámain zajló tanácskozás résztvevőit – köztük a felvidéki, illetve a vajdasági értéktárbizottságok delegáltjait – Nagy István agrárminiszter videón üdvözölte. V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos a magyar karakterológiáról, a hungarikum-mozgalomról, mint identitáserősítő tényezőről beszélt köszöntőjében. Az Antal Andrea főosztályvezető moderálásával zajló konferencián a hungarikumpályázatokról, vetélkedőkről, a védjegy- és emblémahasználatról, a különféle online és nyomtatott kiadványokról, a népszerű Vármegyéről vármegyére című rádióműsorról, a formálódó értéknyilvántartó felületről valamint a Nemzeti Művelődési Intézettel való, gyümölcsöző együttműködésről is szó esett. Elhangzott: országszerte több mint 12 ezer érték került be a különféle szintű értéktárakba. Ezek a települési, illetve vármegyei értékek különösen sokoldalúvá és gazdaggá teszik az országot, ahol Kovách Imre szociológus szerint is „az identitás újravarrása zajlik”. A társadalmi, környezeti és gazdasági kérdésköröket érintő fenntarthatósági témahetek is nagyító alá kerültek, csakúgy, mint a nem működő értéktárak megszólítása vármegyei road show-k formájában.

Az egyik fővárosi előadó megjegyezte: ugyan 10 éven át Zamárdiban nyaralt, de csak nemrég fedezte fel, milyen gyönyörű csipkecsodák születnek Balatonendréden. A csipkén kívül még 183 kincs került idáig a Somogy Vármegyei Értéktárba. A bizottság képviseletében részt vevő Kardos Katalin titkár lapunknak elmondta: örül a meglehetős aktivitással zajló konferenciának, amely az anyaországi értékeket egybe­ölelte a határon túliakkal. Megtudtuk azt is: a vármegyei értéktárbizottság tagjai a csütörtökön rendezendő somogyi hungarikum-döntőre készülnek, amelyen 12 csapat vesz részt 2 korosztályban.



