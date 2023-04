– Leginkább fényképek alapján festek, de tervezem, hogy kiülök a természetbe, hogy legyen meg a varázsa az ellesett pillanatnak. Portrékat biztosan nem fogok festeni, nem vonz. Viszont a terveim között szerepel, hogy állatokat fessek. Van egy macskám, vele kezdem majd a gyakorlást, aztán jöhetnek az erdei állatok. A hátteret is szívesen változtatom. Korábban festettem fekete vászonra, és szeretném kipróbálni a lenvásznas festést is. A lenvászon jobban felszívja a festéket, és a natúr háttér is vonzó a számomra – mondta az alkotó, aki fiatal kora ellenére számos elismerésben részesült már.

2014-ben a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken ismerték el képzőművészeti munkáját. Ugyanebben az évben Ruisz-díjban részesült. 2015-ben fiatal tehetséges alkotóként állíthatta ki munkáit a Semmelweiss egyetem Alumni találkozóján, az Elméleti Orvostudományi Központban. Felkérték már országos gyermekrajz pályázat zsűrijének is. Jelenleg a Nemzeti Tehetség Program ttámogatja a tevékenységét és tagja a Nemzeti Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj Programnak is.