– Az utóbbi években nem hiányzott egyetlen rendezvényről sem, jól láttam?

– Decemberben múlt 15 éve, hogy Szita Károly polgármester felkért, szervezzem újjá a Berzsenyi társaságot ügyvezető titkárként. Folytatni kellett egy százéves társaság, az ország egyik legrégebbi civil szervezete 1985-ben újra elkezdett munkáját, hagyományait ápolni a múzsák testvérisége jegyében. Mindenkori feladatunknak tartjuk a hazai és határon túli magyar művészeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését tanácskozások, kiállítások rendezésével, pályázatok kiírásával, folyóirat- és könyvkiadással, díjak alapításával. Mindezekhez 2011-től kapcsolódott a város kérésére a Takáts Gyula Emlékház működtetése. Irodánk és az emlékház működését a város támogatása biztosította, de rendezvényeinkre, a Somogy folyóirat megjelentetésére és a könyvkiadásokra csak a pályázati források adtak lehetőséget.

– A társaság két zászlóshajója a Somogy folyóirat és a Berzsenyi Helikon Napok Konferencia.

– A Berzsenyi Helikon Napok tavaly 32. alkalommal jelentkezett Magyarság a Kárpát-medencében címmel. Tagságunk, hallgatóságunk képet kaphatott az ausztriai, délvidéki, felvidéki, és kárpátaljai magyarok helyzetéről. A mindenkori konferencia zárórendezvényén adjuk át a Berzsenyi-díjakat és a Berzsenyi Dániel Hű­ségjutalmat. Az 1988-ban alapított Berzsenyi-díjat eddig 49-en kapták meg, olyanok, akik az irodalmi, művészeti és tudományos élet területén munkásságukkal, kimagasló eredményeikkel öregbítették a társaság hírnevét. Ehhez társult a 2009-ben javaslatomra alapított Berzsenyi Dániel Hűségjutalom azok számára, akik a társaság munkás hétköznapjait segítették. Eddig 17-en részesültek ebben az elismerésben.

– Tavaly 50. évfolyamába lépett a Somogy kulturális folyóirat. Erre sikerült felhívni a figyelmet?

– Méltó ünneplésére pályázatot írtunk ki a Kárpát-medence írói, költői számára vers és próza kategóriában. Vers kategóriában 37, prózában 18 pályamű érkezett. A legfiatalabb külhoni résztvevő egy 18 éves nyárádszeredai fiatalember volt, a próza kategória első díjasa a barcsi gimnázium végzős tanulója lett. A díjakat felajánlók mindig rangos névsort alkotnak. Így volt az 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezéseinken is, ahol a pályázatra közel 100 pályamű érkezett 3 kategóriában. A díjátadás méltó keretet adott a „Mai szívekben 1956 forradalma” rendezvénynek.

– A fiatalokat is megszólították?

– 2021-ben a Takáts Gyula születésének 110. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázaton 33 diák vett részt Kaposvár és a vármegye gimnáziumaiból, középiskoláiból. Nyolc éven át szerveztünk Niklán irodalmi tábort. Ennek sikeressége mérhető abban, hogy egyre többen tanulnak tovább az egyetemen magyar szakot választva, sőt egyikük a szakdolgozatát a Berzsenyi társaságról írta. Évente 25-30 rendezvényt tartottunk, Irodalmi teadélutánokat és Esték Drangalagban címmel előadásokat a Takáts Gyula Emlékházban, de a város középiskolás diákjainak helybe vittük az irodalomórákat.

– Voltak emlékezetes rendezvények?

– Bár a Berzsenyi társaság székhelye Kaposvár, de a tagságát számítva Kárpát-medencei hatókörű. Az elmúlt években ezért a rendezvényeik helyszínei is ehhez igazodtak. Budapesten a Borsos Miklós Lakásmúzeumban és a Jókai Anna Szalonban, Keszthelyen, Fonyódon, illetve Székesfehérváron, Debrecenben, Szigetváron is megfordultunk. Vendégünk volt az emigráns magyar irodalom jeles képviselője, Ferdinandy György, Nagy László költő fia, Nagy András, Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa. Neves irodalomtörténészeink közül meg kell említeni Pécsi Györgyit, Márkus Bélát, Fűzfa Balázst, Jánosi Zoltánt, de a múzsák testvérisége elv jegyében a felsorolásból nem maradhatnak ki Lázár Balázs és Tallián Mariann színész házaspár zenés versszínházi estjei és Beck Zoltán, a 30Y énekes-gitárosa sem. A képzőművészeti kiállításaink közül kiemelném Takáts Gyula rajzait, a képzőművész költőt bemutató tárlatot, valamint Vén Zoltán alkotásait. Leporellósorozatot adtunk ki a Somogyban élt, élő, ide költöző képzőművészekről.

– Maradtak kézzelfogható emlékek?

– Könyvkiadással szinte évente jelentkezett a társaság. Büszkék vagyunk az Irodalmi emlékhelyek Somogyországban kiadványunkra, mellyel feltérképeztük a somogyi emlékmúzeumokat, emlékszobákat, az emléktáblákon megörökítetteket, a leporellónk végén van egy lista azok neveivel, akiknek valamiért adósai vagyunk. Tehát hagytam feladatot az utánam következőknek. Ha már adósság, akkor a Papp Árpádról szóló kötetet kell megemlítenem, melyet kétéves munkával, Németh István Péter irodalomtörténész elemző tanulmányaival sikerült megvalósítani. Társaságunk mindig figyelt az olyan értékekre, melyeket mások még nem fedeztek fel, így adtuk ki Tarr István délvidéki költő képverseit is.

Egyedüli irodalmi lapként viseli a vármegye nevét

Az irodában külön polcon sorakoznak a Somogy folyóirat 1970 és 2020 között megjelent számai, bekötött évfolyamai, összesen 43 kötetben. 2011-ben a Somogy Megyei Önkormányzat megszüntette a folyóirat támogatását. Egyedüli az országban, hogy egy lap a vármegye nevét viseli, hívta fel a figyelmet erre Egerszegi Edit, aki megjegyezte, hogy a tőlünk nyugatra eső vármegye két folyóiratot is működtet. 2014-ben a települési értéktárba felvették a Berzsenyi társaságot és a Takáts Gyula Emlékházat. Az emlékház látogatottsága évről évre nőtt, de a város civil szervezeteinek is lehetőséget biztosít arra, hogy összejövetelek, tanácskozások helyszíne legyen. A kapcsolataik az irodalmi és művészeti élet prominenseivel megalapozták a társaság jó hírnevét Kassától Kolozsvárig, Délvidéktől Bécsen át Ungvárig, ezért a leköszönő titkár köszönetet mondott a kollégáinak, Szakály Sándornak és Szita Károlynak is.