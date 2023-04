A BDPST Group szállodái mellett gasztronómiai egységeiben is elengedhetetlen az értékmegőrző és értékteremtő munka, a kiemelkedő minőség és az egyedülálló élmények biztosítása a vendégek számára. Ennek érdekében a cégcsoport F&B divízióját olyan elismert szakemberek erősítik, akik munkájukkal garantálják a szolgáltatások töretlen színvonalát és egyben a hagyományőrző és nemzetközi szemléletmódot. Ehhez a csapathoz csatlakozott március 1-jén Farkas Richárd, az őriszentpéteri Pajta étterem korábbi séfje.

Kreatív séfként a BDPST Group fővárosi és vidéki éttermeit támogatja munkájával, hozzájárulva ahhoz, hogy az egységek zavartalanul, a tőlük megszokott minőséggel működhessenek. Feladatai közé tartozik többek között az éttermek koncepciójának formálása, a helyi, termelői alapanyagok beszerzése és újak felkutatása. Az Őrségben eltöltött idő számos tapasztalattal és egy különleges látásmóddal ajándékozta meg, melyeket a BDPST Group egységeiben kamatoztat a továbbiakban.

„Némi útkeresés után vált nyilvánvalóvá számomra, hogy a gasztronómia és főzés területe az, ami igazán nekem való. A főzés nem csak a hivatásommá vált, hanem hobbimmá is, az évek során pedig rengeteg tapasztalatot gyűjthettem a hazai és nemzetközi gasztronómia, a különféle konyhatechnikák területén, melyeket a BDPST Group kreatív séfjeként is hasznosítani tudok. Az életem minden területét a folyamatos fejlődés, az újdonságok felfedezése jellemzi a hagyományaink és tradicióink tiszteletben tartása mellett, ez pedig úgy gondolom, hogy a jövőben is nagy segítségemre lesz az éttermek munkájának támogatásában” – emelte ki Farkas Richárd.

A BDPST Group gasztronómiai szakembergárdájának új tagja időről időre a cégcsoport éttermeiben is feltűnik majd. A pop-up jellegű vacsorák első állomásaként, hosszú idő után először a budapesti vendégeknek is lehetősége nyílik megkóstolni a fiatal séf alkotásait, hiszen Farkas Richárd április 20-án és 21-én a Flava Kitchen & More étteremben Zvekán Kornél séffel főz majd. A vacsora alkalmával egy különleges, 9 fogásos menüvel várják a vendégeket, melyek mindegyikét Richárd szakmai útjának egy-egy emblematikus állomása ihletett, amik természetesen a megszokott könnyed Flava stílusban kerülnek a tányérokra.

forrás:BDPST Group F&B divíziója