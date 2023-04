Kodály Zoltán zeneszerző somogyi útját járják végig két napon keresztül a Magyar Rádió Gyermekkórusának növendékei. A diákok pénteken és szombaton olyan településeket kerestek, illetve keresnek fel, ahol Kodály Zoltán több népdalt is feljegyzett száz évvel ezelőtt.

Dinyés Soma, a Magyar Rádió Gyermekkórusának vezető karnagya lapunknak elmondta, azért indultak útnak, mert a rádió művészeti együtteseinek az idei évada Kodály Zoltánról szól. A zeneszerző pontosan 140 évvel ezelőtt született, és száz évvel ezelőtt keresett fel több magyarországi települést is, ahol sok népdalt gyűjtött.

– Azzal tudunk Kodály Zoltán emlékének a legszebben adózni, ha ellátogatunk azokra a településekre, ahonnét a zeneszerző dalokat gyűjtött, megtanuljuk és elő is adjuk azokat – hangsúlyozta Dinyés Soma. – Ezzel visszahozzuk, megmutatjuk azt a fantasztikus diadalmenetet, amellyel ezek a népdalok Kodály munkásságának köszönhetően bejárták egész Magyarországot. Tulajdonképpen a mai napig a fiatalság ezekből a népdalokból táplálkozik, ezeken nő fel – mondta a vezető karnagy.

A gyermekkórus pénteken a csurgónagymartoni református templomban kezdte a szereplést, majd Nagybajomba és Bolhásra látogatott el. Szombaton Belegen és Ötvöskónyiban folytatódik a program. A diákok elénekelték a többi között a Megismerni a kanászt ékes járásáról, A bolhási kertek alatt, valamint A Nád Jancsi híres betyár kezdetű népdalokat is.

Dinyés Soma elmondta, a Somogyban gyűjtött jellegzetes Kodály-népdalok mellett felcsendültek a repertoárművek, és hangszereken is játszottak a gyerekek. Helyszínenként egyórás koncertet adtak a növendékek. A Magyar Rádió Gyermekkórusát 93-an alkotják, Somogyba viszont csak egy osztálynyi, összesen 20 fiatal érkezett. A gyerekeknek a fellépés mellett arra is maradt idejük, hogy egy kicsit megismerjék a falvakat és az ott található nevesebb épületeket.

A vezető karnagy arról is beszélt, hogy Kodály Zoltán emlékét ápoló koncertből nem szerveztek túl sokat, de így is több fellépése van a kórusnak. Legutóbb például Lipcsében jártak. Dinyés Soma hangsúlyozta, minden évben szerveznek felvételit, hogy bővítsék a gyermekkórus létszámát. A legfiatalabbaknak március elején volt a meghallgatás, az idősebbeknek az elmúlt napokban. A vidékieket is várják ezekre az alkalmakra. Az iskola közelében van egy kollégium, ahol az idei évtől már ingyenes szállást tudnak biztosítani elsősorban a felső tagozatos gyerekeknek.