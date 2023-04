Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Takáts Gyula, Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, Nagy László és sok más költő egy-egy versét is kifüggesztették a könyvtár elé kedden délelőtt. A könyvtárosok kortárs és klasszikus költők műveivel készültek az eseményre. A különleges tárlatot sokan megcsodálták, olvasták és fényképezték a költészet napján.

Fotós: M.P.

Molnár Katalin könyvtáros lapunknak elmondta, a „Költőnk és kora” című utcai bemutató (installáció) célja az volt, hogy a verseket közelebb vigyék a járókelőkhöz és az olvasókhoz. – Manapság a verseket már kevesebben olvassák, de azért van egy törzsközönség, aki kölcsönöz versesköteteket is – emelte ki a könyvtáros. – A verseknek most is megvan az aktualitása. Kányádi Sándor azt mondta, a vers az, amit mondani kell. Még azzal egészíteném ki, hogy a vers az, amit olvasni is kell, azért, hogy megérkezzen az a gondolat, ami felmerült a költőben. Hiszen az nekünk is tud adni kapaszkodót – tette hozzá Molnár Katalin.

A könyvtár épületébe is kerültek ki versek a költészet napján, valamint egy verssarkot is kialakítottak, ahol az olvasók leülhettek és lapozhatták a köteteket. Szerényiné Tar Gabriella könyvtáros, a tárlat másik ötletgazdája elmondta, fontosak az ilyen bemutatók, hiszen a kortárs és a klasszikus verseknek ma is megvan a létjogosultsága.

Fotós: M.P.

A könyvtárral szemben, az Együd Árpád Kulturális Központ előtt is a versekről szólt a keddi nap. Délelőtt 10 és délután 17 óra között fiatalok és idősek egymást váltották a mikrofon előtt és kizárólag magyar költők versét olvasták fel, vagy szavalták el. Horváth Gáborné az Idősek Közösségei Somogy Megyei és Kaposvári Szövetségének titkára, az esemény szervezője elmondta, Zamárdiból, Siófokról, Csokonyavisontáról, Mezőcsokonyáról és Kaposvárról is érkeztek verselők. Többen énektudásukat is megmutatták, megzenésített verseket adtak elő.

Horváth Gáborné hozzátette, évről évre az a céljuk, hogy minél többekkel szerettessék meg a verseket és felhívják az emberek figyelmét a költészet fontosságára. Ezért is járják az iskolákat, és a Petőfi 200 program keretében népszerűsítik a verseket a gyerekek körében.

Fotók: Muzslay Péter