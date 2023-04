Arunát és Utsavát is feldíszítették szombaton Krisna völgyben. A két ökör is részt vett azon a hálaadó és áldással járó szertartáson, amelyre énekes kísérettel Krisnát is kihozták a szabad ég alá a templomból. A kagylókürt megfújása után füstölővel, lámpával és virággal kedveskedtek Krisnának és a teheneknek a szertartáson. Virágsziromesőbe borították a jószágokat és ki is festették őket, mielőtt a legelőre mentek.

A kürtszó jelezte az ünnep kezdetét.

Fotó: Lang R.

– Szoros összefüggés van a Föld napja és a tehenek ünnepe között. Egyre gyakrabban halljuk a fenntarthatóság szót. A legfontosabb része az élelmiszer-termelés, a mezőgazdaság. Napjaink mezőgazdasága kőolajalapú, ugyanis a műtrágya kőolajból készül, a traktorok finomított kőolajjal mennek, tehát az egész folyamat kőolajon függ. Tudjuk, hogy ez káros a bolygóra nézve. A műtrágya tönkreteszi a földeket, a benzin és a gázolaj pedig az egyik fő oka a klímaváltozásnak. Mindent meg lehetne a tehenek és ökrök munkájával csinálni, miközben tehéntrágyával lehetne táplálni a földeket. Az ökrök a munkájukat adják a földműveléshez – magyarázta a Föld napja és a legelőnap szoros összefüggését Gőri István, Krisna-völgy kommunikációs vezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a kőolajalapú megoldásnak vége felé jár az emberiség, amelyre az ökör alapú mezőgazdaság lehet a megoldás, ami több tízezer éve is működött.

Oroszlánrészt vállalnak a tehenek Krisna-völgy földművelésében. Ezt köszönték meg nekik.

Fotó: Lang R.

Indiai szokásnak megfelelően megköszönték a teheneknek a mindennapi tejet és az ökröknek a munkát. Feldíszítették őket, majd almaszeletekkel adtak hálát nekik.

Fotó: Lang R.

Krisna-völgyben az ünnep kapcsán is igyekeztek bemutatni azt az életformát, ami kedvező embernek, állatnak egyaránt és az egész bolygóra nézve fenntartható. Erre volt kíváncsi a Budapestről érkezett, Hegedűs Mária, is, aki a zebuetetésből vette ki a részét. A zebuk kis méretű szarvasmarhák, amelyek a fűnyírásért is felelnek Krisna-völgyben. – Elmondhatatlan élmény. Igaz tiszta nyál a kezem, de nem érdekel, mert tudom, hogy örültek annak, amit adtam nekik – mondta.

Fotó: Lang R.

– Tehenet festettünk, ahogy a kék tenyeremen látszik. Most először csináltam ilyet. Hatalmas élmény volt, amit a tehénen alkottunk, az már művészet. A lányom tiszteli és rajong a természetért, ezért jöttünk – mutatta kékre festett tenyerét a budapesti Kovács Tamás, majd a program ökrösszekér túrával, kézifejés megtekintésével, és a járgányházzal való ismerkedéssel folytatódott.