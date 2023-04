A Zselici Tájvédelmi Körzet természeti értékeire és legfontosabb turisztikai látnivalóira reflektáló kortárs művészeti kiállításon tíz művész mutatkozik be. A Somogy és Baranya határán elterülő erdőrengeteg a művek inspirálója. A Zselic erdei mellett a szennai skanzen világa is feltűnik egy performance-ban a kiállítótérben. A szobrász Szanyi Borbála fából készítette el a tisztaszoba ágyneműjét, amelynek párnáira az eredeti népművészeti mintákat faragta ki aprólékosan. Demcsák Dóra Vanda panelpónikat hozott a kiállításra, amelyeket egytől egyig természetes anyagokból készített. Mohából, fémből, fonalból és gyapjúból készültek a paripák, amelyek a négy fal közül a természetbe vágynak, ahogy a zselici emberek is.