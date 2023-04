Közösen kapcsolódott ki a család

Az árusok is kipakoltak, az ajándékba szánt portékából seregnyit kínáltak. A vendégek levendulás, teafa és a fahéjas szappanból is vásárolhattak, de aki nyak vagy karlánccal szerette volna meglepni párját, könnyedén megtehette ezt is. De volt festmény, illetve gyermekjáték vásárlásra is lehetőség. Az egyik látogató, Varga György szerint a népszokások, a hagyományok megismerésére kiváló lehetőséget nyújt a skanzen, ráadásul a húsvéti műsor a legfiatalabb korosztály kíváncsiságát is minden bizonnyal felkeltette.