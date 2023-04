Wittenberger Erzsébetnek 2020 óta tizenhét önálló kiállítása volt országszerte, április 17-én a kaposvári Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban nyílt tárlata. – A fonyódi Fengh Shui galériában rengeteg kiállítást láttam, és nagy hatással voltak rám a festői stílusok – mondta Wittenberger Erzsébet. – Ez adott inspirációt ahhoz, hogy én is megpróbálkozzam az olajfestészet műfajával. Bob Ross amerikai festő stílusában készítettem az első képeimet, de szeretem Leonid Afremov, Lyonel Feininger képeit is. A nagy klasszikusok közül Zichy Mihály életművét nagyra tartom, de Picasso, Munkácsy stílusát is szeretem, és Gustav Klimt aranyfüstös technikáját is, amit magam is kipróbáltam már – tette hozzá az alkotó lapunknak, akinek elsődleges célja, hogy festményeivel kellemes, ízléses környezetet teremtsen. – Úgy gondolom, hogy a belső falak, terek díszítése évszázadok óta hagyomány, ehhez szeretnék hozzájárulni a képeimmel. Ha valaki ezekre ránéz, harmonikusabb legyen az élete, hangulatosabbá tegye otthonát. Ha szép, hangulatos, pozitív dolgokkal vesszük körül magunkat, mi is pozitív személyiséggé válunk – folytatta, majd hozzátette, hogy a fekete-fehér festmények, és a ghost drawing technikát nagyon kedvelik az érdeklődők.

Wittenberger Erzsébet több stílusban készít képeket, a kiállításain jó néhányszor elhangzott már, hogy olyan változatosak a festményei, mintha legalább négy vagy öt alkotó készítené őket.

– A tájképek, csendéletek mellett portrékat is szívesen készítek, nemrég egy testvérpár fotójáról festettem élethű képet – tette hozzá Wittenberger Erzsébet. – Van úgy, hogy három-négy festményt készítek egyszerre. Petőfi Sándor portréját például hétszer is megfestettem már. Ugyanakkor három éve dédelgetett tervem, hogy Petőfi Sándor verseinek képi világát is megfestem – tette hozzá az alkotó.