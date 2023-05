A képekkel és ábrákkal illusztrált kötetet Nagy Zoltán írta és Szekeres-Marno Alán szerkesztette. A kiadvány Kaposvár elmúlt 156 évét mutatja be. A kiegyezéstől, 1867-től napjainkig, az író szemével meséli el a város legfontosabb történéseit, eseményeit. A könyvbemutatón elhangzott, a Somogyi Hírlap is kellett ahhoz, hogy a kötet elkészüljön. Szerkesztőségünk több archív képet is biztosított a kiadvány készítőinek.

Szekeres-Marno Alán lapunknak elmondta, előzménye volt annak, hogy rendezett tanácsú városi rangot kapott Kaposvár 1873-ban, ezért döntöttek úgy, hogy hat évvel korábbról „indítják el” a város történetét. – A kötet érdekessége maga a megközelítése – hangsúlyozta a szerkesztő. – Az, hogy egy-egy év tárgyalásához milyen tartalmakat kötött a szerző, az ő szubjektív értékítéletén múlott. Ilyen szempontból a könyv egyik nagy érdeme, hogy végig következetes történetmesélés bontakozik ki, amelyben az író ugyanolyan távolságban, vagy ha úgy tetszik, közelségben maradt az adott év tárgyalásával – mondta Szekeres-Marno Alán.

A könyv szerkesztője hozzátette, három évvel ezelőtt álltak neki a kötetnek. Az első bejegyzés blog formájában 2020. február 8-án jelent meg. A vaskos, színes kötetet – amely mintegy 500 példányban jelent meg – a kaposvári Tourinform irodában lehet majd megvásárolni.

Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere az eseményen elmondta, emlékéremmel és zászlóval, különféle eseményekkel és kiadványokkal is megemlékeztek már Kaposvár elmúlt 150 évéről. A másfél évszázadról szóló könyv azonban már-már várostörténeti kategóriát képvisel – tette hozzá Kaposvár alpolgármestere. A könyvből több részlet is elhangzott a bemutatón, a Z-Generáció együttes pedig a városi dallal kedveskedett az érdeklődőknek.