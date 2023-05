Őrtilos Navracsics Tibor az eseményen elmondta, ahogyan Őrtilos és a horvátországi Légrád, valamint a tágabb régiója Európát gazdagítja szépségével és az itt élők szorgalmával, úgy a Zrínyi család is két nemzetet, a horvátot, valamint a magyart gazdagította tevékenységével. – Nemcsak az európai hadtörténelem és kultúra lett gazdagabb, hanem mindenki, aki európai példaként tekinthet a Zrínyi családra – hangsúlyozta Navracsics Tibor.

– A nemzeti határok, nemzeti kötelékek nem bezárnak, hanem kinyitnak. Nem elválasztanak, hanem összekötnek embereket egymással. Ezeken a határokon átlépve, azokat hídként használva egy nagyobb közösséget szolgálhatnak alázattal, fegyelemmel és szorgalommal – tette hozzá a politikus.

20230502, Őrtilos, Őrtilosban az önkormányzat koszorúzást szervezett a Zrínyi újvárhoz, Zrínyi Miklós születésének 403. évfordulójára. Beszédet mondott: Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásért felelős miniszter, Szászfalvi László Somogy vármegye országgyűlési képviselője, Kelei Zita Őrtilis polgármestere és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Fotó: Szakony Attila SzA_Zalai Hirlap_ZH

Fotó: Szakony Attila

A megemlékezésen Szászfalvi László Barcs és térségének országgyűlési képviselője, Kelei Zita Őrtilos polgármestere és Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója is méltatta Zrínyi Miklóst, aki szerintük példakép, és emlékét a jövő generációjának kötelessége megőrizni.



Nemzetközi turisztikai célponttá tennék az emlékhelyet

Szászfalvi László az eseményen azt mondta, az emlékezés az identitásunk alapját jelenti, de példát is. Már 403 év elmúlt, de még ma is aktuális a költő és hadvezér személye, személyisége. A Szigeti veszedelem című művében is megfogalmazta, azért kell harcolni, hogy hazánkat, családunkat, saját életünket megvédjük – tette hozzá a politikus. Móczár Gábor arról beszélt, tavaly emlékoszlopot állítottak Zrínyi-Újvár egykori helyén, amely történelmi emlékhely. Ez a terület olyan történelmi korok és földrajzi egységek „képviselője”, melyről a jövőben még sokat lehet majd hallani. Az ünnepség előtti egy megbeszélést is tartottak Őrtilosban. A tanácskozáson a környék fejlesztési irányairól egyeztettek, és arról, hogy a település és környéke ne csak hazai, hanem nemzetközi turisztikai célponttá is váljon.

