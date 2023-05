A szomszéd kertje mindig zöldebb. Pláne ennyi eső után. Van az úgy, hogy a szólást nem a mögöttes jelentésének megfelelően kell értelmezni, hanem éppen úgy, ahogy olvashatjuk. Ebből következhet, hogy más irigylésre méltó helyzete vagy környezete kemény konfliktusba fordulhat. Tisztelet a kivételnek, de a tolerancia nem a magyarok erőssége, és az a fajta szabálykövetés sem égett erősen bele a hazai generációkba, amit egyes népekkel kapcsolatban emlegetni szoktunk.

Így aztán kis hazánkban egyáltalán nem furcsa, legfeljebb bosszantó (egyesek számára idegtépő), amikor vasárnap berreg a fűnyíró. A legtöbb településen szabályozott, hogy mikor lehet füvet nyírni, gyakori, hogy szombatonként délelőtt kilenc és dél között lehet zajongani, vasárnap viszont a helyi rendeletek többségében úgy szólnak, hogy akkor aztán csendesedjen el mindenki.

Mindannyian ismerünk, vagy legalábbis hallottunk már olyan jó szomszédról, aki imád kötekedni, non plus ultra, aki nem riad vissza a feljelentéstől sem, ha a szabályszegést észlel a közelében. A flex sikító hangja vagy a fűrész zaja tényleg fülsiketítő tud lenni, és tény az is, hogy léteznek notórius vasárnapi zajongók, de egy-egy hétvégi fűnyírás azért nem az a kategória, amit ne lehetne elviselni, vagy ami megakasztaná a vasárnapi húslevesben főtt répát a torkokon. A fű már csak olyan, hogy jó esetben nő, az emberek nagy részének napirendje pedig egyre kevésbé alakul úgy, hogy hétköznap vagy legfeljebb szombaton délelőtt végezzék a zajhatással járó kerti munkát. Biztosan akadnak extrém helyzetek, de a béketűrés képessége nagy erény, amit nem árt gyakorolni. Ismerjük azt a mondást is, hogy rossz szomszédság török átok. Egy-egy ártatlan, kissé hangos kertészkedés miatt kár valóra váltani a szólást és túlüvölteni a fűnyírót.