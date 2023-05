Várda Két kulturális eseményre is sor került ugyanazon a napon Várdán: az idősek napközi otthonában a magyaregresi Kun István nyugalmazott honvéd törzszászlós tartott előadást Petőfi másként címmel, az önkormányzatnál pedig a helyi amatőr képzőművészek kiállítását tekinthették meg a részvevők. Kun István évtizedek óta gyűjti a költővel kapcsolatos dokumentumokat. Az előadásában a kevésbé ismert oldaláról mutatta be Petőfit, esetenként árnyalva a róla kialakult képet, de nem megkérdőjelezve a költői nagyságát. Több érdekességet is megosztott a hallgatósággal, így például azt is megtudhattuk, hogy miként lett Petrovicsból Petőfi, s hogy a költő kilencéves kora óta állandóan szerelmes volt. Esetenként harmincnál is több verset írt egy-egy leányhoz. Először nem Szendrey Júliát, hanem egy másik hölgyet akart feleségül venni, de más vallásúak lévén nem volt pap, aki összeadta volna őket. Mintegy ezer verset írt, és a székelykáposzta elnevezése is vele kapcsolatos. Rokona Andrásfalvy Bertalan volt művelődési és közoktatási miniszter, valamint a néhai Hankiss Elemér irodalomtörténész. A rendezvényen Petőfi-versek is elhangzottak, Rádics Tibor és párja megzenésített verseket adtak elő hegedűvel és tárogatóval. Végül a résztvevők néhány dokumentummal is megismerkedhettek. Varga László



Helyi alkotók mutatkoztak be Várdán

Fotó: Varga L.