Obornik András amatőr festő olaj-és akril festékkel készült munkáiból nyílt kiállítás csütörtökön délután a kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskolában. Az intézmény galériájában több mint harminc alkotást lehet megcsodálni a következő hetekben. Obornik András a kiállítás előtt lapunknak elmondta, az elmúlt években folyamatosan képezte magát. Több festőtáborban is megfordult, ahol művészektől lesett el több ecsetvonást is. Munkái között leggyakrabban tájképek és csendélet látható, de absztrakt képeket, alakokat és autókat is szeret festeni.