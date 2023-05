Az első, hivatásos bolgár színház 142 évvel ezelőtt alakult Plovdivban a város polgárainak kezdeményezésére. Innen, Európa egyik legrégibb, hatezer éves múlttal rendelkező városából érkezett a társulat, amely kizárólag felnőtteknek szóló előadásokat játszik, hiszen csaknem négyszázezres lélekszámú, a Marica folyó partján elhelyezkedő településen külön gyermekszínház és opera is működik. A Plovdiv Drama Theater 1881-es megalakulása óta 1503 előadást mutatott be. A hétfőn Kaposváron is játszott darab egy három előadásból álló sorozat része, amelynek átfogó címe Az utazó ember.

– Az előadás abszolút beleillik a színházunk profiljába. A főhős keresi a saját lényegét és eljut a szerelemhez. A bolgár színház szinte semmiben nem különbözik a magyartól, ugyanazok a kihívásaink. Közelebb kerülni a nézőkhöz, keressük velük a kapcsolatot – foglalta össze Krastyu Tsonchev Krastev, a társulat igazgatója.