A dob jó hangos hangszer, és ezért szereti a tízéves Horváth Áron, aki harmadikos osztályos általános iskolás. Egy pergődobja van is otthon a gyakorláshoz. Év elején hagyta abba a trombita tanulását, és átpártolt a dobhoz. Kuruczné Kercsó Zsuzsanna két kislánya jár zeneiskolába, az egyik hegedül, a másik fuvolázik. A gyerekeket összehozza a zene, és a kistesót is hozhatják magukkal, mondta az édesanya.

A családi napot és a hangszersimogatót eredetileg a Berzsenyi parkba tervezték, de az esős időszak miatt megnyitották a zeneiskolát. A szülőket is várják, hiszen együtt döntenek a zenetanulásról, illetve sokan a gyermekeik koncertjére is kíváncsiak. Sok óvodás jött a Temesvár utcai oviból, tánccsoportok is bemutatták a tudásukat. Az ütőhangszerek, a gitár, a fuvola, a szaxofon és zongora mindig slágerlistások, de vannak gyerekek, akik határozott elképzeléssel érkeznek, például a klarinét és a hegedű vonzza őket, de azért vannak itt, hogy bemutassák mind a húsz hangszert, amelyet elsajátíthatnak náluk a növendékek, mondta Szabó Klaudia, a zeneiskola igazgatóhelyettese.