Eredetileg 64 fényképet mutattak volna be a közönségnek, de nem mindegyik fért fel a falra, az alkotó kedvenc képei viszont így is helyet kaptak. Kószó András lapunknak elmondta, a fotózással néhány évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni. Nemcsak Magyarország szépségeit, hanem más országok rejtett kincseit is igyekszik megmutatni.

Nem fért fel minden kép a falra. Fotó: Kovács Tibor

Az eredetileg zászlókészítő hobbi fotós legkedvesebb képe a Balatonon készült az egyik Kékszalag versenyen. – Nagyon szeretem még azt a Bőszénfán elkapott pillanatot, amikor a lovak körbeálltak és ettek – emelte ki Kószó András. – A Köröshegyi völgyhíd és a somogyvámosi Pusztatorony is kedves számomra, mert minden napszakban más arcát mutatja – tette hozzá.

Fotó: Kovács Tibor

A kiállító képei fényképezőgéppel és drónnal készültek. Kószó András azt is elárulta, egyik barátja elszokta vinni helikopterrel Magyarország különbözői pontjaira, hogy madártávlatból is meg tudja mutatni hazánkat.

Fotó: Kovács Tibor

A jutai fotós nemrég a Kanári-szigeteken, Izraelben és Jordániában is készített képeket, de azokon még el kell végezni az utómunkálatokat. A kiállítás május végig látható a galériában.