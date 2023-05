A régi, kidobásra ítélt diafilmekből össze lehetne hozni valamit – Szalay Miklós média­művész és Szabó Zsófia művészettörténész ötletéből született az Art History Dress, öt alkotó közös műve. A diafilmekből ruhadísz lett, Holló Katalin textiltervező alkotta meg a ruhát, és együtt találták ki az installációt. Czifra Máté fotóművész örökítette meg fotósorozaton, és a képekhez Kiss Ivett hallgató állt modellt.

– Ha tanítok, akkor állandóan csak dumálok, ez nagyon szép, de egyszer végre akasztják a hóhért, és megmutathatom, hogy mit tudok – mondta Szalay Miklós, aki alapvetően tervezőgrafikus, de a Rippl-Rónai művészeti karon mindent tanít, ami a vizualitáshoz tartozik.

A tanári gárda mutatkozik be a RIPPL Galériában, a rendezvény egyben a Rippl-Rónai Művészeti Intézet folyóiratának, az Artcadiának a lapbemutatója is volt. Minden egyes lapszámnak hívószava lesz, ez most a Heuréka volt, vagyis a feltalálás öröme. A folyóirat csak online, pdf-ben jelenik meg azzal a céllal, hogy publikálhassanak az egyetemi oktatók. Sok érdekes ötlet jött be a felhívásukra, így elég pörgős féléven vannak túl, mondta Szigethy Anna egyetemi docens, a galéria vezetője. Elhozták egy illusztrációs biennálé 60 plakátból álló körképét a kiállítóterembe, és folytatták a sorozatukat, melyben a a tanszékek és a szakok mutatkoztak be, hogy megismerjék egymás munkáit.

Öt alkotó műve

A többi mellett az Art History Dress is látható az egyetemi galériában, ami az utcafrontról is látogatható, így nyitnak a város felé, mégis alapvetően a diákokról és a tanárokról szól.

A művésztanárok tárlatának kiállítói: Czifra Máté, Gyenes Zsolt, Gyenis Tibor, Holló Katalin, Károly Sándor Áron, Kiss Ivett, Lieber Erzsébet, Szabó Zsófia, Szalay Miklós, Szigethy Anna, Szőcs Éva Andrea. A kiállítás május 10-30-ig hétköznap 10–18 óráig tekinthető meg.