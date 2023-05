– Alapvetően a néptánc az elsődleges profilunk, elsősorban autentikusak az előadásaink, de vannak olyan műsoraink is, ahol kortárs elemekkel fűszerezve jelenik meg a néptánc, és egy-egy konkrét témára fókuszálunk – mondta Csasztvan Zsuzsanna, a tavaly hatvanötödik születésnapját ünneplő Duna Művész­együttes művészeti titkára. – A táncszínházi előadásaink minden korosztályt megszólítanak. Igyekszünk újat mutatni azoknak is, akik otthonosan mozognak a néptánc műfajában, és azokat is szeretnénk megnyerni, akik általunk ismerkednek meg vele.

Most Kis magyar táncrajz címmel tartottak rendhagyó néprajzórát az Agórában. – Az előadás segít abban, hogy a gyerekek megismerhetik, miként dolgozik egy hivatásos együttes, hogyan viselkednek a színpadon és formálnak meg egy koreográfiát – mondta Csikvár Gábor, a Somogy Táncegyüttes művészeti titkára, aki szerint a gyermekek szakmai fejlődéséhez nagyban hozzájárul, ha össze tudják hasonlítani magukat a látottakkal.

Kaposváron nem számít újdonságnak a táncszínház, hiszen a Somogy Táncegyüttes egykori koreográfusa, a Duna Művészegyüttes egykori művészeti vezetője, Mosóczy István is szívesen állított színpadra történeteket, elmesélő produkciókat a néptánc alapjaira helyezve. A Juhász Zsolt által vezetett Duna Művészegyüttes rendhagyó néprajzi órájának koreográfiáit most Sikentáncz Szilveszter koreográfus szerkesztette egybe. A műsor összeállításán kívül a narrációt is magára vállalta, amellyel végigvezette a fiatalokat a Kárpát-medence területén a tánctörténeti előadás közben.

– A Kárpát-medence zenés-táncos kultúráját szeretnénk bemutatni, ám ez csak hellyel-közzel sikerülhet, hiszen annyira bőséges a magyar népi kultúra, hogy ezt egy tanóra ideje alatt nem lehet bemutatni – mondta.