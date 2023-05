Hiánypótló szerepet tölt be a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata, hisz olyan előadásokat is kínál, amely azt a korosztályt szólaltatja meg, akik a gyerekdarabokból már kinőttek, viszont a felnőtteknek szóló előadások befogadásához még fiatalok. A kaposvári BábSzínTérnek is egyik célkitűzése a világtalálkozó kapcsán, hogy megszólítsa a kamaszokat is, kifejezetten nekik szóló előadásokkal.

– Színházunk rendhagyó irodalomórája, az első lépések megtételét segíti a kamaszok számára az irodalom élvezete irányában – mondta Boross Tamás, a Lilliput Társulat közönségszervezője. – Nyolc éve játszuk A helység kalapácsát, amellyel több magyarországi fesztiválon is részt vettünk már. Ez az előadás a rendhagyó irodalomóra sorozatának harmadik darabja, az első Arany János: Toldi című hőskölteménye volt, amit nagy sikerrel játszik a társulat Erdély több településének iskolájában is tanteremszínházi produkcióként, a második pedig a Regélő című előadás Weöres Sándor gyermekverseiből összeállítva – folytatta Boross Tamás, majd hozzátette, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a magyarországi bábszínházakkal, és a gyerekelőadásaikkal is rendszeresen utaznak Magyarországra.