Koncertmisén mutatkoztak be a Nagyboldogasszony Iskolaközpont zeneiskolás növendékei a kaposvári Szent Margit-templomban. A Kalocsainé Pintér Mónika vezette HarMónikum együttes széleskörű repertoárjának köszönhetően a mise zenei részét teljes egészében a kórus szolgáltatta. A többnyire alsósokból álló énekkar rendszeresen szerepel az iskolaközpont rendezvényein, az ünnepi alkalmakhoz kötődő szentmiséken, de egyéb egyházi eseményeken is részt vesznek. Legutóbb az április közepén megrendezett egyházmegyei zenei találkozóról tértek haza szép sikerekkel.

Havonta három-négy alkalommal is fellépnek, több esetben az iskola fúvószenekarával együtt. A templomi koncerten a kórustagok mellett a zeneiskolás növendékek is szerepelnek. A mise hangulatát Bogáthy Gábor, a művészeti iskola igazgatója trombitajátékával tette emelkedettebbé.

A szertartáson elhangzottak Mozart, Bach, Charpentier és Purcell művei, valamint taizéi énekek is.

Ramszauer Miklós, a Szent Margit-templom plébánosa köszönetét fejezte ki az iskolának, és további szereplési lehetőségeket ígért a kórusnak. Kiemelte továbbá, hogy folytatódik a koncertmisék sorozata, május 21-én a Nemzeti Énekkar működik közre, akik Martin Palmeri argentin tangómiséjét, a Misa a Buenos Airest adják elő.