A közösségi tér Kis Zsófia bárdudvarnoki óvodapedagógus ötlete alapján épült.

– Régóta szerettem volna egy jurtát, mert sok olyan ötletem van, ami megvalósítható benne. Rátaláltam egy Szegeden élő mongol házaspárra, akik segítettek a megálmodott helyszínen felállítani a hat méter átmérőjű jurtát – mondta Kis Zsófia. – A világhálóra kiírtam a lehetőséget, hogy akinek kedve van, jöjjön és töltsünk el egy kellemes órát a jurtában. Nádas Dávid, aki örömdobolásokat is vezet, elsőként jelentkezett, örült a remek lehetőségnek. Március végén, az első programon már harmincan voltunk. Ismerősök, barátok jöttek, akik azóta is visszatérő vendégek. Nagyon sokat énekelünk itt, mert az ének gyógyítja a lelket. Ahogy énekelsz, minden feszültséged elszáll. Sajnos ezt a legtöbb ember hajlamos elfelejteni és az életükből egy idő után eltűnik, pedig nem véletlen, hogy számos természeti népnél a gyógyítóknak az az első kérdése a csüggedt, depressziós páciensekhez: mióta nem táncolsz, nem énekelsz, mióta mellőzöd a meséket és a csend tökéletes békéjét?

Kis Zsófia arról is beszélt: a dobolás, dalolás mellett szakrális körtáncot is jártak már a jurtában a barátaival. – Nincs olyan nap, amikor ne érkezne valakitől pozitív visszajelzés a kezdeményezéssel kapcsolatban – mondta. – Egy ideje már a helyi női kör összejöveteleit is a jurtában tartjuk, ahol egyszerűen csak összeülünk és kialakul valami közös vonal, ami irányában aztán egy jót beszélgetünk. Különböző életszakaszokban lévő társakkal osztjuk meg gondolatainkat, ami feltölt, erőt ad a hétköznapokhoz.