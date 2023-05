A legendás brit popduó a Stereo MC'S rúgta be szombaton az újonnan átadott Gyárkert Kultúrpart kapuit. A közönség azonnal belakta a vadonatúj koncerthelyszínt és közösségi teret, amely barnamezős beruházásként valósult meg a Veszprém EKF 2023 programsorozatra.

– A Gyárkertben két szempontból is láthatjuk a kultúra közösségformáló erejét – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztésért felelős miniszter a megnyitón. – Egy egykor volt barnamezőt változtat a kultúra zöldmezővé, közparkká. Korábban gazdasági érdekeket szolgált, közparkként a közösségeket, az erre járó embereket szolgálja, és reményeink szerint, ahogyan a koncertek, a szabadidős programok, úgy maga a helyszín is már közösségeket hoz létre.

A megnyitón Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról beszélt, az a szófordulat, hogy történelmi pillanat, történelmi lehetőség, most sem kihagyható, hiszen valóban olyan történelmi pillanatnak voltak a résztvevők szemtanúi, melyre nagyon hosszú időn keresztül fog majd emlékezni mindenki Veszprémben. Emlékeztetett rá, hogy a Gyárkert területe soha nem volt a köz számára nyitott. 1896-ban a Stern család hozta létre a helyen az első üzemet, amely az akkori város peremén foglalt helyet. A Stern-féle hajdani üzem azóta volt faárugyár, az utóbbi időben pedig Balaton Bútorgyárként vált ismertté. Közben, ahogy nőtt a város, a gyár környezete beépült.

– Nekünk, veszprémieknek ez mindig egyfajta titkos terület volt, hiszen senki nem tudott ide bejönni – jegyezte meg a városvezető. – Régi vágya volt a városnak, hogy megszerezze, hogy a városszövethez szervesen kapcsolódjon.

Idén egy olyan programcsomagot kapott Veszprém a megújuló Gyárkertben, amelyre sem ezelőtt, és nagy valószínűséggel az előttünk álló időszakban sem lesz lehetősége.

A Gyárkertben helyet kapott egy az EKF régió településeinek összefogását szimbolizáló installáció is, amelyre többek között Somogyszentpál, Balatonboglár és Balatonvilágos is felkerült. Az EKF programban résztvevő 116 település mindegyike egy-egy őshonos facsemetetét kapott, amelyek 120 éves vörösfenyővel burkolt ládákba kerültek, ezzel emlékezve a 120 éves Balaton Bútorgyár (a Gyárkert helyén működött egykor - a szerk.) veszprémi működésére.

A növényládákból több mint tíz méter magas torony épült, oldalukon olvasható a települések neve. Az élő, zöld szimbólumok a biodiverzitást is erősítik, és jelképezik a sokféleségben rejlő erőt. A növényládák és a fák az EKF év után a településekre kerülnek, örök emléket állítva a jeles évnek és az összefogásnak.

Forrás: veol.hu

Sokszínű programok a KultúrParkban

A helyszín május 5-étől a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként olyan nemzetközi világsztároknak ad otthont, mint a Kraftwerk, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, Paolo Nutini, Steve Aoki, vagy Papa Roach és Hollywood Undead.

Természetesen a magyar könnyűzenei elit sem maradhat ki a felhozatalból, a teljesség igénye nélkül a Gyárkertben koncertezik majd Ákos, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Majka, Kispál és a Lovasi, a Quimby, Azahriah, a Vad Fruttik, a Tankcsapda, a Road, Best Of Geszti és Rúzsa Magdi is.

A koncertekre április 13-án 15 órától lehet jegyet vásárolni a helyszín hivatalos weboldalán, a gyarkert.hu weboldalon. (forrás: veszprembalaton2023.hu)