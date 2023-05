A segesdi Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület már második éve nevezett be a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) szakkör programjába – mondta Baranyai Lajosné az egyesület elnöke. Ez évben már, mint önálló egyesület vettek részt és választásuk ismét a mézeskalács szakkörre esett. (Sajnos, ez évben másik programot kell épp ezért megjelölniük a sok közül). A 23 fős egyesületből 10 fő 20 héten keresztül vállalta a keddi napokon a mézes sütik készítését. Csak a törötteket fogyasztották el, vagy vitték az unokáknak, a többit összegyűjtötték és most egy tetszetős kiállítás formájában büszkén mutatták meg remekeiket a számos megjelentnek. Elnök asszony elmondta, hogy voltak kötelezően előírt feladatok, amit videó segítségével otthon elkészített és így segítette a többi ügyes kezű asszonytársát. Jól sikerült a „Himnusz 200.” programjuk is. Nagyon szép alkotások születtek. Ők sajnos, nem kerültek a döntőbe, de így is örültek a sikernek. Hogy még jobban nőjön a fantáziájuk és alkotókedvük, a jeles ünnepnapokat is mézes sütikkel ünnepelték: március 15, nőnap, gyereknap, májusfa, anyák napja. A tíz ügyes és kitartó hölgy szép kötényt, eszközöket és alapanyagokat is kapott az emléklap mellé a jelenlévők nagy tapsa közepette.

Pékó Gábor polgármester köszöntőjét követően Baranyai Zoltán az NMI Somogy Vármegyei Igazgatóságának módszertani referense nyitotta meg a kiállítást és ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Kérdésre elmondta, hogy 2017 óta szervezik a szakköröket. Nagyon sok téma közül választhatnak, mint például a kosár-, a papír- és a csuhé-fonás, nemezelés, sütés és egyéb nekik alkalmasabb témák közül. Somogy Vármegyében 140 szakkör működik 75 településen. Sajnos, Segesd környékén kevés a szakkörre jelentkező közösségek száma.