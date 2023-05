Teuer Lívia, a település közösségszervezője elmondta: a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával tavaly októberben indítottak szakköröket, amelyeken a felnőttek mellett a helyi általános iskola diákjai is részt vettek. A hímző találkozókon a buzsáki motívumokat is megtanulják kivarrni a résztvevők. Kara Lajos polgármester köszöntőjében kiemelte: a településen kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományőrzésre, fontosnak tartják, hogy a fiatalok is megismerjék a helyi hímzéseket, a dalokat, táncokat. Nagy örömükre mindegyik szakkör iránt nagy volt az érdeklődés. Lovász Henriett, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Vármegyei Igazgatóság vezetője elmondta: Somogyban 140 szakkör adott be sikeres pályázatot és legalább húsz alkalommal tartották meg a foglalkozásokat, amelyekhez az alapanyagot az intézet biztosította. - Május végén lehet újra pályázni ősszel induló szakkörökre és bízunk benne, hogy a nagy érdeklődés továbbra is meg lesz – tette hozzá Lovász Henriett. A tárlaton fellépett a buzsáki Bokréta Hagyományőrző Egyesület és a somogyvári Virágszál Citera Együttes. A kiállítás május 26-áig látogatható hétfőtől péntekig kilenc órától délután négy óráig.