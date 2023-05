Szabadtéri Színházak Találkozója másodszor

Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szakmai szervezet tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Akkor találták ki, legyen egy közös Szabadtéri Színházak Találkozója. Az első találkozót a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartották nagy sikerrel. Pócza Zoltán arról is beszélt, hogy tavaly nyáron a szövetséghez tartozó szabadtéri színházaknak összesen csaknem háromszázezer nézője volt. 53 saját bemutatóval várták a közönséget, és 560 előadást játszottak.

Nyáron mi vagyunk a színház az országban. S ennyire gazdag szabadtéri színjátszás sehol máshol nincs a világban – mondta az elnök, majd külön köszöntötte a három évfordulós szabadtéri színházat: a Margitszigeti Szabadtéri Színpad idén 85, a Gyulai Várszínház 60, a Zsámbéki Nyári Színház 40 esztendős.

Ezt követően felolvasta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos köszöntőjét a találkozó kapcsán:

– A színház jóval több, mint időtöltés, a szabadtéri színház pedig idén is jóval több, mint nyári szórakozás. A Szabadtéri Színházak Találkozója talán emiatt az egyik legjobb példája lesz annak, hogy egy szakma összetartása újabb közösségeket teremt az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés negyvenéves történetében. Amikor két ekkora kulturális esemény találkozik, azonnal kiderül, hogy a színház nem pusztán kiváló előadások sorozatát jelenti, hanem közösségteremtő erőt is. A Szabadtéri Színházak Találkozója két helyszínen, Balatonbogláron és Alsóörsön kapcsolódik a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatához. Megtisztelő, hogy idei rendezvényünk közös lesz.

Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója ismertette a találkozó programjait, melyek között tizenhárom előadás, egy kiállítás és egy szakmai konferencia is várja a közönséget. Varga Richárd, a Veszprém-Balaton 2023 EKF képviseletében hozzátette: – A színházi koncepció kidolgozásakor alapvetésként fogalmazódott meg bennünk, hogy szeretnénk a színházi előadásokat kimozdítani a klasszikus vagy klasszikusnak vélt terekből, szeretnénk erdőbe, a Balaton-partra, az utcákra, az emberek közé kivinni egyes produkciókat. Mint mondta, a szabadtéri színház mint forma egyértelműen illeszkedett ebbe az elképzelésbe, ezért is volt szinte magától értetődő az EKF számára, hogy támogatni szeretné a Szabadtéri Színházak Találkozóját. Fontos volt számukra az is, hogy a döntően Veszprémre koncentrálódó színházi programjaik mellett ez a fesztivál a régióba, a Balaton partjára visz majd érdekes és izgalmas előadásokat.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere és Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere is kitért arra, hogy mennyire fontos a minőségi kultúra jelenléte a Balatonnál, hiszen a kultúra az innovátora a régió fejlesztéseinek, és ehhez járul hozzá a Szabadtéri Színházak Találkozója is.

A sajtótájékoztató végén Pócza Zoltán átadta a Szabadtéri Színházak Szövetségének Gedeon József Amfiteátrum-díját, amelyet idén Cselényi Nóra Jászai Mari-díjas jelmeztervezőnek, a kaposvári Csiky Gergely Színház Örökös Tagjának ítéltek oda, aki eddig összesen több mint háromszáz produkcióhoz tervezett jelmezeket, a szabadtéri színházak közül legtöbbször a Kőszegi Várszínház előadásaihoz.

