– Remélhetőleg a műsor újból felkelti a néptánc iránti érdeklődést a gyerekek körében. Szeretnénk, ha a következő tanévtől kihelyezett tagozatként akár itt is elkezdődhetne újból a néptáncoktatás – mondta Miovecz János, a mérői általános iskola igazgatója. Az intézményben korábban már működött néptánc szakkör, ám a koronavírus járvány idején megszűnt.

A diákoknak megmutatták, milyen a magyar virtus. Sőt, a karikás ostort ki is próbálhatták. – Először fogtam a kezemben, de megmondták előre, mit kell vele csinálni. Meg kellett pörgetni és utána hátra húzni, így tudtam csettinteni az ostorral – mondta Székely Kevin. A néptáncos fiúk már könnyedén bánnak az ostorral és a lányokkal is.

– Nemcsak az alsós korosztályt célozzuk meg, hanem a felsősöket, és a középiskolásokat is szeretettel várjuk. A mozgáskoordinációja egy tizenévesnek sokkal fejlettebb, mint egy hat évesnek. Bizonyos mozgásformákat könnyebb megtanítani nekik. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a magyar néptánc lányos műfaj. Egyáltalán nem az. Ennyire férfi központú, és férfi gondolkodású műfajt, mint a magyar néptánc, igazából a világban nagyon kevés helyen találunk. Sikerélményt nyújt, egy csapathoz tartozást, a fiúk közel kerülhetnek a lányokhoz, akikről eddig csak álmodtak. Eleinte problémát jelent, hogy meg kell fogni a lányt, és nem csak a kezét, hanem a derekát is. A néptánc azonban tartást, jó kiállást ad, fejleszti a koncentrációt, s ezáltal az iskolai tanulmányokban is hozzásegít a sikerhez – mondta Pataky Annamária, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Kaponya Zolta és Tóth Lora páros kanásztánccal, az Eszterág csoport egy humoros, felcsíki téltemető népszokással hívta táncba a diákokat, akik a végén együtt rophatták a fellépőkkel.