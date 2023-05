A már megszokott módon közreműködőt is hoz a nyár első WH-dobása: a duó Papp Szabival egészült ki a Részegen egy rollerenre. A dalhoz készült videoklip főszereplője Staub Viktória (Aranyélet, A játszma, A király), aki érzelmek egész skáláját mutatja meg a kamerák előtt – és ezt a skálát valamennyien jól ismerik, akik érezték már meg- és feloldhatatlannak egy párkapcsolat nehézségeit. Ez a dal az érzelmi szélsőségekről, az ellentétpárokról szól – mondja Fluor Tomi –, amikor az ember számára könnyebb lenne menekülni egy kapcsolatból, de mégsem teszi meg. Vagy lángoljon a város, vagy bújjunk össze: a szöveg nagy kontrasztja a videoklipben is visszaköszön, hiszen a főszereplő hol élete filmjét éli, hol pedig teljes letargiában van. Viki egyszerre érzelmes és vadóc karakter, ezért választottuk őt a klipbe. A kisfilmen a Wellhello szorosan együttműködött a rendező Temesi Ádámmal és a készítő stábbal, nagyon fontos volt ugyanis nekik, hogy a klip pontosan azt adja vissza, amit ők meg szerettek volna jeleníteni.

Amikor Tomi először mutatta a szöveget, mélyen megérintett – meséli Diaz. – Hozzám nagyon közel állnak az ilyen jellegű dalaink: miközben nem egy klasszikus bulizós szám, szerintem tud működni majd a fesztiválokon is. Benne van az a fajta összeölelkezős, együtténeklős feeling.