A mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola és a pécsi, illetve a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolán kívül a siklósi, a budapesti Ferencvárosi Ádám Jenő valamint a szombathelyi Bartók Béla zeneiskola diákjai is részt vettek a rendezvényen. Márkus András és Márkus Barnabás, a kaposvári zeneiskolában csellista növendékeit Csuka Tímea készítette fel.

– Nagyon szép hangja van a hangszernek, ezért is választottam a csellót – mondta a 10 éves Márkus András. – Korábban már több versenyen indultam, most is sokat gyakoroltam, szeretném, ha jól sikerülne a fellépés.

Fodor Katalin, a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola cselló tanára szerint a rendezvény fő üzenete, hogy a régióban megtalálják a fiatal tehetségeket, s lehetőséget biztosítsanak számukra. Sokak régóta dédelgetett álma, hogy egy rangos rendezvényen bizonyítsák rátermettségüket. Popper 12. etűd és Squire Tarantella című darabjával készült a pécsi Fis-Fodor Ráhel Sára, aki a hivatalos megnyitó után már alig várta a kezdést. A diáklány azt mondta: szinte mindennap legalább egy órát csellózik és kamaszként is folytatni szeretné zenetanulást. Hegedű arany minősítést szerzett Vertike Anna Viola, Krutek Anna, Kelemen Olga, Polgár Sára Lili, a csellistáknál Fis-Fodor Ráhel Sára, Kokas Lénárd, Márkus András, Márkus Barnabás. A Fesztiválakadémia ezen kívül különdíjakat is felajánlott a nyári mesterkurzuson koncertek belépőjére valamint órák látogatására.