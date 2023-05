– Még a pandémia idején indítottuk el a Legyen bármikor karácsony! elnevezésű programunkat, melynek keretében támogatóink segítségével közel ötszáz hátrányos helyzetű gyermeket juttattunk online színházi élményhez – mondta el Pintér Kata, a társulat vezetője. – Támogató partnereink ezzel segítették színházunk túlélését, mi pedig segítettünk a gyermekeknek a bezártságot túlélni. A jelen gazdasági helyzetben újraélesztettük ezt a támogatási formát úgy, hogy immáron élő színházi előadásra-élményre vártuk a nehéz anyagi helyzetben élő gyermekeket – tette hozzá Pintér Kata.

A kaposvári Roxínház és a gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonait, nevelőszülői hálózatát működtetők kiemelt közös célja, hogy a család helyett állami nevelésben élő kiskorúak, fiatalok is részesei lehessenek az értékadó kulturális programoknak, színvonalas színházi előadásoknak, ahogy a vér szerinti családokban nevelkedő kortársaik is.

A Gyermekvédelmi Központ Somogy Vármegye Százszorszép és Nyár Gyermekotthona, a nevelőszülői hálózatot működtető Nyugat-Magyarországi Református Egyház, valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat somogyi delegált tagjai számára egyaránt kiemelkedő élményt nyújtott A kisfiú meg az oroszlánok című gyermekelőadás. A Roxínház és a gyermekvédelmi szakellátás sok-sok éve működik együtt, ennek keretei között ezúttal is mintegy 100 ajándék belépőjeggyel támogatta a társulat a halmozottan hátrányos helyzetű kicsik és nagyobb gyermekek részvételét a gyermek­előadáson.

A társulat folyamatosan keresi azokat a támogatói lehetőségeket, amelyek segítségével nemcsak a gyerekeket tudják életre szóló élményhez juttatni egy előadással, hanem a Roxínház fennmaradását is segítik.



Gyermekcsoportokat és családokat is támogat a társulat A Segítsen, hogy mi is segíthessünk programmal gyermekcsoportokat és családokat támogat a kaposvári Roxínház. A programról beszámolnak a Facebook-oldalukon a támogatók megjelölésével. Amennyiben valaki szívesen támogatná a hátrányos helyzetű gyermekeket a Roxínház programján keresztül, keresse a Roxínházat a következő elérhetőségeken: +36-20/353-9000, illetve a [email protected] e-mail-címen.