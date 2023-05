Kurucz Gábor Várda polgármestere portálunknak elmondta, kis település lévén nagyon sokan foglalkoznak a faluban valamilyen művészeti ággal, ezért is gondoltak arra, hogy a NMI kiállítása mellett helyet adnak másoknak is. A több tucatnyi alkotást hétköznaponként munkaidőben lehet megtekinteni, de előzetes bejelentkezés alapján akár hétvégén is. Az eseményen Huszti Gábor a Somogy vármegyei közgyűlés alelnöke felidézte Szász Endre festőművész várdai munkásságát, majd kiemelte, fontos, hogy település művészei együtt éljék meg várdai identitásukat. A kiállítást Szászné Hajdu Katalin nyitotta meg.