A rendezvényen mutatták be Czigóth Sándor a Pálos kolostorok című 52 perces tudományos, ismereterjesztő filmjét is. Az alkotás nagy része a balatonszemesi Mindszent kolostorról szól, de más templomok és kolostorok is megjelennek benne.

Czigóth Sándor érdeklődésünkre elmondta, a filmben egy különleges háromdimenziós rekonstrukciós rajz is látható a Mindszent templom és kolostor épületeiről.

A Pálos Agapét olyan tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal színesítették, amit a nem hozzáértő érdeklődők is könnyen megértettek. Végh András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, ásatásvezető kutatási eredményekről és a filmről tartott előadást. Takács Miklós régész pedig a Pálos kolostorok térszerkezetéről mesélt.