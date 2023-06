Voltak a Zselici Csillagparkban, kirándultak a Desedára, kézműveskedtek és múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vettek a héten az Együd AMI néptáncos növendékei.

– A próbák alapvetően hosszabbak, mint egy évközi próba, a legtöbb napon kilenctől majdnem délig táncolunk. Évközben egy-egy alkalom csupán másfél óra, ez jóval hosszabb. A szatmári táncokban a fiúk látják a kihívást, a lábfigurák és a csapások kombinációja elég virtuóz tud lenni. Sokrétű, nehéz, ám cserébe látványos és ezért kellően menőnek érzik magukat – mondta Turi Endre, koreográfus.

– A verbunk az nehezebb, de a forgás és az alapvető lépések könnyebbek. Tetszenek a forgások és a csapások és az alapelemek benne. Pont azt beszéltük korábban a lányokkal, hogy szeretnénk szatmárit táncolni, úgyhogy teljesült a kívánságunk – nevetett Novák Márton Pál, a csoport tagja.

– A szatmári tánc egy nagyon aktív tánctípus, van benne lassú és friss csárdás is, illetve a fiúknak jellemzően a verbunk tánca, de nemcsak a fiúk egyeduralkodók, hiszen a lányok is szoktak a verbunk alatt mindenféle lábfigurákat, egyéb táncokat bemutatni. Kreatív, aktív tánctípus. Nyolc-tíz figurából áll, de ezeknek a variációi már mindjárt meghatványozzák a lépésfajtákat. A lányoknak a kreativitásukra és az egyéniségükre van bízva, hogy egy- egy lépésfajtát akár öt-hat típusban is elő tudnak adni – mondta Kecskés Miklósné, táncpedagógus.