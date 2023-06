Az idei esztendőben is a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban közös szentmisével és körmenettel ünnepeltek a hívek, hogy Isten igéjét hirdessék mindenki számára és tanúságot tegyenek róla. Király Jenő templomatya és Gelencsér Róbert világi elnök vezetésével most is két fémvázas lombsátor készült a Boldog II. János Pál pápa téren, melyeket imaköri tagok és a hívek díszítettek fel hársfa ágakkal és virágokkal. Az ünnepi szentmisét Kiss Iván címzetes prépost, plébános celebrálta és mondott szentbeszédet. Homíliájában kiemelte, hogy az úrnapi igehirdetés része, amikor a hívek szebbnél-szebb sátrakat készítenek és részt vesznek az istentiszteleten, körmeneten.

Fotó: Kiss Kálmán

Ilyenkor az Oltáriszentséget kiviszik az utcákra, terekre, és a hívek megvallják hitüket. „Hirdetjük, hogy az Úr itt van, jelen van a világban, és imádást érdemel. A Szentostya garancia arra, hogy Isten szereti az embereket!” – összegezte Iván atya. Az istentisztelet végén Galambos Ferenc mesztegnyői plébános vezette az úrnapi körmenetet és a szertartások elvégzése után áldást adott az Oltáriszentséggel a városra és lakóira is. A szentmisén a plébános külön megköszönte a most nyugdíjba vonuló Tombor Erzsébet pedagógus eddigi áldozatos tevékenységét, aki több mint 40 év tanítói, illetve 30 évnyi hitoktatói munkát tudhat maga mögött, miközben több ezer gyermeket Isten ismeretére és szeretetére vezetett el. Rajta kívül Gelencsér Róbert világi elnököt és Ságvári Róbert zenekarvezetőt is köszöntötték névnapja alkalmából, továbbá ároni áldásban részesítették őket a hívekkel együtt. A misén Tóth Eszter Ágnes gimnazista tolmácsolásában elhangzott Babits Mihály: Eucharistia című verse, közreműködött Balogh Bálint kántor és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar.