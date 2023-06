– Sok olyan dolog van ami a siker eléréséhez illetve annak megőrzéséhez kell, de ez valószínűleg mindenkinél más és más. A Tankcsapda egyszerűen mindig is csak azt csinálta a dalok szövegeiben és zenéiben is amit jónak gondolt amit őszintének érzett – mesélte az énekes. – Ez így volt illetve van akkor is, ha az elsőre meglepő vagy mások szerint esetleg nem stílus azonos. Ha mi egy dalt a magunkénak érzünk, onnantól már nem gondolkodunk azon, hogy mások majd mit gondolnak erről. Az őszinteség pedig hosszú távon igen is működik! Ami pedig a generációkon való átívelést illeti: azzal együtt, hogy jól meghatározható a Tankcsapda stílusa és jellege mi soha nem féltünk újítani akár zenében akár kommunikációban. Így tudjuk megszólítani a nálunk fiatalabb generációkat.”

A több, mint három évtized alatt, amióta a zenekar pályafutása tart, voltak hullámvölgyeik, sok mindent átéltek.

– 34-35 évbe sok minden belefér. Nekünk is voltak lazább és nehezebb időszakaink és korszakaink is de azt, hogy abbahagyjuk, igazán komolyan soha nem gondoltunk­ – magyarázta Lukács. – Az biztos, hogy kellő módon megünnepeljük majd ezt az évfordulót. Nem is elsősorban magunkat hanem sokkal inkább a közönséget – az idősebb és a fiatalabb rajongókat egyaránt – akik évtizedek óta velünk voltak és vannak mind a mai napig.

Veszprémhez sok jó emlék fűzi a zenekart, akik mindig szívesen lépnek fel a városban, amely ebben az évben Európa Kulturális Fővárosaként számtalan színes programmal várja a látogatókat – többek között a Gyárkertben is.

– Nagyon sok jó élményt adott nekünk Veszprém az elmúlt évtizedekben akár kis klub-koncertekről akár egyetemi rendezvényekről vagy Aréna koncertekről beszélünk. Jó emléket őrzök például az 1995-ös Hazudós Zenekarok Turné ottani koncertjéről de a 2019-es Körszínpad Aréna turné veszprémi bulijáról is! Kíváncsian várjuk ezt a számunkra új, szabadtéri helyszínt is. Találkozunk! – üzent a közönségnek Lukács.

Nyitókép: Gyárkert

Forrás: Likebalaton