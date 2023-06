– Ugyanaz lesz, mint az előbb, csak hozzátesszük az új lépést – szólt a táncosoknak Czigány Tamás, majd beszámolt, hogy mindenki egyszerre kezdje el a lépést.

– A somogyi táncok velejét szeretnénk megközelíteni, tehát azt keressük, amitől azt mondhatjuk egy táncra, hogy somogyi. A kiindulópont a szennai tánchagyomány, illetve a zselici tánchagyomány – mondta a táncpedagógus.

A budapesti Fegyó Mariann és Fegyó Tibor is a táncosok között ropták pénteken. Tizenöt évvel ezelőtt jártak először a dudatáborban, bár akkor furulyázni és citerázni tanultak itt.

– Bőgőztem, szőttem, nemezeltünk sokat. Most már a gyerekeink is ide járnak, a négy közül most három jött velünk. Maga az élmény, az érzés vonz ide bennünket – mondta Fegyó Mariann.

furulyatanárként a kezdetektől jár tudását átadni a dudatáborba. Úgy látja, egyre nagyobb az érdeklődés a népi hangszerek irányába. Somogyi népdalokat és kimondottan Szennán gyűjtött dalokat tanít.

– Az első időben a tanárok és a tanítványok ugyanazon a nagyon szerény tudásszinten álltunk, ismerkedtünk a dologgal. Most már a tanítás sokkal átgondoltabb – mosolygott a furulyatanár.

Sáringer Kálmán is a kezdetektől részese az élményeknek. – Még Csíkvár József idejében, a hetvenes években indult el, majd egy kis szünet után folytatódott a tábor. Több titka van, elsősorban a zene, amit itt tanulunk, ami kiemeltnek számít. A másik varázslat, ami itt tart, a tábor hangulata, amihez az is hozzá járul, hogy tánc és kézműves foglalkozások is vannak, és esténként a táncház is megalapozza a hangulatot – mondta Sáringer Kálmán. A dudatáborosok rácáfolnak arra, hogy akár több dudás is megfér ugyanabban a csárdában, idén Végh Andor tanítja őket.

– Magyarországon két helyen maradt meg duda hagyomány: egyik a felvidéki dudazene, a másik a Dél-Dunántúl, ahol megmaradt. A sajátos somogyi zenélést igyekszünk megtanulni. Itt töb dudás is megfér, bár mi nem vagyunk itt sokan. Régen a dudákat nehéz volt összehangolni, mert mindenki saját maga készítette. Ma már ilyen probléma nincs valamennyire standardizált hangszeren játszunk mindannyian, különböző hangnemekben, és mindenki ugyanolyan típusú dudán tanulunk, amit össze tudunk hangolni – mondta a dudatanár.