– Leesik az ember álla, amit a fiúk, lányok alkotnak – dicsérte egy kisgyermekes édesanya az utcán alkotó tiniket. Egy nárcisz tűnik elő a földből, ha bizonyos szemszögből nézzük a Fő utcán a 32 négyzetméteres rajzot, mely a hét tagú zichys fiatalok produkciója. Fotók, videók örökítették meg a Táncsics gimnázium tanulóinak alkotását is, az élő festményes fotófalon kívül papírmontázzsal is elkápráztatják a fesztivál során a közönséget. Már kora délután benépesült a Fő utca, a Kossuth tér és az Európa park, babakocsis fiatal párokon kívül volt, aki baráti csapattal érkezett. A Bóbita Bábszínház produkcióján kívül csütörtök este Karácsony János Acoustic és a Senior Együttes fellépése szerepelt a programban. Pénteken tovább folytatódik a fesztivál, a belvárosban civil nap, tehetséggála is várja a fesztiválozókat, Rippl-Rónai szerelmei címmel Horváth János Milán előadását hallgathatják meg a Vaszary Képtárban, az Agórában élményfestést tartanak, s a könyvtár, a Rippl-Rónai Emlékház valamint a Szivárvány Kultúrpalota is csatlakozott a rendezvénysorozathoz.

A részletes program alábbi cikkünkben található!