Szerdán startolt a fesztivál, ahol a legjobban várt produkció a holland szupersztár Hardwell fellépése volt. De óriási bulit csapott Kungs, KSHMR és a deep hous koronázatlan királynője Nora en Pure is, valamint Ferreck Dawn. Ezúttal is tömegeket várnak a szervezők a fesztiválra, ahol már első este is nagyon sokan voltak. Rengeteg külföldi váltott jegyet vagy bérletet közép-Európa legnagyobb zenei fesztiváljára, köztük szlovák, cseh és angol fiatalok is a zamárdi fövenyen buliznak. A csütörtöki nap is zenei csemegéket tartogat az elektronikus zene szerelmeseinek, hiszen Joel Corry, Ofenbach és Regard mellett a stílus veteránja Tiesto is visszatér Zamárdiba.