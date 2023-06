Az Európa park teljesen megtelt a művész rajongóival, akiknek a fellépő néha közvetlenül is leszólt a színpadról.

– Az énektanár megütötte a hangvillát és megadta a hangot, majd kiküldött az énekóráról. Ezért tartok ott, ahol most – elevenítette fel karrierjének kezdetét a műsor legelején.

– Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, sokszor koncerteztem a Latinka Sándor Művelődési Központban. Rendőrségi problémák is voltak. Aztán a kaposvári színház legendás korszakában is sokat jártam ide. Voltak itt barátaim. Nemrégiben előadói estet is tarthattam József Attilától Ady-ig – emlékeztetett Hobo, aki egy 1968-ban írt szerzeménnyel, a Csillagok ne ragyogjatok cíművel kezdte az előadást. Dalaiban és azokon túl szóban is személyes élményeit osztotta meg a nagyérdeművel.

Sok éven át azt kaptam, hogy sose leszek senki, és nem fogad be a nép. Nem tudtam, mi az a nép és miért nem fogad be. Megpróbáltam olyan lenni, mint mások, összehúztam a hátam, görnyedten jártam, de azt kaptam, hogy „sose leszel olyan, mint ők”. Nem tudtam, hogyan is kéne olyannak lenni. A szerencse, hogy csak kiderült, hogy micsoda, gazember vagyok – mondta a hetvennyolc éves művész, aki a színpadról lement rajongói közé.