Pénteki összegzésükben felidézték, hogy tíz évvel ezelőtt indult útjára a Mol Nagyon Balaton, amely 2013 óta küldetésének tekinti, hogy a régió igazán értékes eseményeit minden évben egy ernyő alatt mutassa be. A 2023-as kínálat ismét igen tartalmas és minden igényt kielégítőnek ígérkezik. A Best of Balaton neves kurátorai ezúttal a közönség ajánlásait várják egy hónapon át, a Balaton by Drive magazin pedig június végétől ismét fellelhető országszerte a Mol-töltőállomásokon.

Mint írják, a Plázs Siófok több hónapon át várja közönségét, akárcsak a Kultkikötő, idén 5 helyszínen. Amíg előbbi koncertekben erős, utóbbi elsősorban színházi programokkal tölti meg a nyarat. A Kultkikötő meghívására a Balaton partjára érkezik Hernádi Judit és Kern András a Kalamazoo című előadással, Hobo a Hé, Magyar Joe! című produkcióval, de színpadra lép Csákányi Eszter, Udvaros Dorottya, Szabó Győző és Rezes Judit, Pindroch Csaba, Fullajtár Andrea és a kaposvári Csiky Gergely Színház társulata is.

Június végén sokadszorra várja Zamárdiba közönségét a Balaton Sound, amelynek idén is szerves része a tíz éve indult B.my.Lake. A nemzetközi elektronikus zenei előadók közül fellép Hardwell, Tiesto, Armin Van Buuren, Carl Cox és Adam Beyer is.

Július utolsó napjaiban folytatódik a tavaly indult ZamJam, amelynek fő helyszínén, a vízparti Mol Színpadon fellép az Earth Wind and Fire Experience, Demjén Ferenc, Fenyő és Szikora és a Csík Zenekar. Városszerte irodalmi, jazz- és sportprogramok várják a vendégeket három napon át, miközben a Staropramen Gasztrosétány a Balatoni Kör legjobb éttermei közül vonultat fel néhányat.

A tíz éves STRAND Fesztivál programja nyitónappal bővül: augusztus 23-án a City Matiné keretében a Gorgon City ad koncertet. Az idei STRAND teljes egészében cirkusszá alakul: napközben bárki kipróbálhatja magát különféle cirkuszi- és artistaszerepekben, este pedig a koncertek között cirkusz- és illuzionista mutatványok szemtanúi lehetnek a vendégek és a fellépők egyaránt. A szervezők a Bohócdoktorokra és az Együtt az Autistákért Alapítványra irányítják a vendégek figyelmét.

A Veszprém-Balaton 2023 - Európa Kulturális Fővárosa keretében indult el a Gyárkert, ahol a nyár hátralévő részében többek között Iggy Pop, a Kraftwerk, a Franz Ferdinand és Steve Aoki lép fel.

A VeszprémFesten július 12. és 16. között Alvaro Soler, Mariza, Anna Netrebko és Yusif Eyvazov, Joss Stone, valamint Norah Jones koncertezik, a Jezsuita Templomkertben pedig Rost Andrea négy napon keresztül négy különböző produkciót mutat be. A VeszprémFest ingyenes kísérő fesztiválja, a Rozé, Rizling és Jazz Napok is várja további programokkal a város vendégeit, július 19-től pedig újra élettel telnek meg Veszprém utcái és terei, az Utcazene Fesztivál indul újra útjára.

A 32. Művészetek Völgye Fesztiválon 2200-nál is több program közül válogathatnak a fesztiválozók július 21. és 30. között Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. A fellépők között szerepel a Quimby, a Bagossy Brothers Company, Zorán, Csík-Presser-Karácsony, a Carson Coma, de lesznek színházi előadások, opera, újcirkusz, irodalmi és családi programok is.

Idén nyáron a Mol Nagyon Balaton névadóként vesz részt a Paloznaki Jazzpiknik nagyszínpadán, ahol a Thievery Corporation, Rick Astley, a Level 42, az Incognito és Nik West szerepel számtalan koncert között.

"Tíz évvel ezelőtt kettős céllal indult el a Mol Nagyon Balaton. Akkoriban már rendszeresen jelen voltunk a régió legnagyobb eseményével és egyre többször kaptuk fel a fejünket akár évtizedek óta létező nagy fesztiválokra, akár igazán kedves eseményekre, szolgáltatásokra, vendéglátókra. Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a Balaton az őt megillető polcra kerüljön a hazai turisták szemében. Elsősorban ezért indítottuk el a MOL Nagyon Balatont, másrészt azért, hogy motivációt adjunk újabb produkciók elindításához. Pár évvel később már azt vettük észre, hogy a nyári szezonban egymilliónál is többen érkeznek a Balatonhoz ezekért a programokért" - idézi a közlemény Lobenwein Norbert alapítót.

"A Mol Csoport számára a Mol Nagyon Balaton ma már több mint egyszerű szponzoráció. Olyan brandről beszélünk, amelyet az alapítókkal közösen építünk évek óta. Nagy öröm számunkra, hogy nagysikerű saját események mellett - STRAND, B my Lake, ZamJam és a Balaton Piknik - olyan nagy múltú fesztiválok csatlakoztak idén is, mint a VeszprémFest, illetve a Paloznaki Jazzpiknik, ez utóbbi esetben a MOL Nagyon Balaton nevét viseli az idei évtől a nagyszínpad" - közölte Pantl Péter, a MOL Csoport kommunikációs igazgatója.

"2013-ban, a Mol Nagyon Balaton indulásakor debütált a STRAND Fesztivál, amely ma már az egyik legnépszerűbb a hazai fesztiválok között, a B.my.Lake, amelyet abban az évben Európa legjobb új eseményének választották, a Kompkoncertek, amelyből húsznál is többet szerveztünk azóta. Később elindítottuk a Balaton Pikniket, illetve tavaly a ZamJam-et, amely egy valódi új ünnep Zamárdi és a Balaton kínálatában" - emelte ki Fülöp Zoltán, a MOL Nagyon Balatont jegyző VOLT Produkció vezetője.

"A Mol Nagyon Balaton a kezdetek óta fontosnak tartja, hogy a régióban működő színvonalas események bemutatása mellett figyelmet fordítson mindenre, ami értéket képvisel" - mondta el Váncza Panna, a Mol Nagyon Balaton vezetője.